Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính làm cục trưởng an ninh mạng

Thứ Ba, ngày 21/08/2018 18:15 PM (GMT+7)

Thời sự Sự kiện:

Bộ Công an vừa trao quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính làm Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ngày 21-8, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ; sơ kết công tác an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao từ đầu năm 2018 đến nay, phương hướng công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2018.

Thượng tướng Bùi Văn Nam (trái) trao quyết định bổ nhiệm cho Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính. Ảnh: BCA

Theo Nghị định 01/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là một trong số những đơn vị cấp cục trực thuộc bộ này, được sáp nhập từ Cục An ninh mạng (A68, Tổng cục An ninh) và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Tổng cục Cảnh sát) trước đây.

Tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính làm Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; một số cán bộ giữ chức vụ phó cục trưởng.

Trong một diễn biến khác, báo cáo cho thấy từ đầu năm 2018 đến nay, trong bối cảnh tình hình chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và công tác đề ra.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cần khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình công tác, quy chế làm việc, cơ chế hoạt động của đơn vị vào ổn định; quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm, phấn khởi trên cương vị công tác mới; xây dựng khối đoàn kết nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi, chuyên sâu, tâm huyết với công tác.

Tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện chính sách, pháp luật về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; tổ chức tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho hệ thống thông tin của các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và của lực lượng công an nhân dân; xử lý đẩy lùi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trên không gian mạng và hoạt động của tội phạm mạng…