Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên được điều động sang Ban Nghiên cứu chuyên đề

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên từng giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Phòng chống ma túy (Bộ Công an); Phó Cục trưởng, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy quốc gia; Phó Chánh văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy; Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát; Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Đầu tháng 7-2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên được giao nhiệm vụ là Người phát ngôn Bộ Công an.