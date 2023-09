Thiếu tá Công an cứu giúp 3 cháu học sinh mắc kẹt giữa lòng suối

Trao đổi với PV, Thiếu tá Lò Văn Cường chia sẻ: Vào khoảng 17h ngày 21/9, anh phát hiện 3 học sinh lớp 3 là Nguyễn Huy Long, Mè Hoàng Bảo Ngọc, Nguyễn Thanh Trúc - cùng sinh năm 2015, học sinh lớp 3A4, Trường Tiểu học thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu sau khi tan học rủ nhau ra bãi bồi, thuộc khu suối Mường Vạt chơi.

Thiếu tá Lò Văn Cường cùng 3 cháu nhỏ được cứu giúp và đại diện gia đình, nhà trường.

Thư cảm ơn của gia đình các cháu gửi tới Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Yên Châu và Thiếu tá Lò Văn Cường.

Đến 18h30’ cùng ngày, không may nước lên, các cháu bị mắc kẹt, bị lún bùn, chới với giữa lòng suối. Các cháu kêu cứu, rất may thời điểm đó có đồng chí Cường đi thể dục qua, nghe tiếng kêu cứu đã nhanh chóng bơi ra giữa lòng suối cứu được các cháu lên bờ và liên hệ đưa các cháu về nhà an toàn.

Qua sự việc trên, lực lượng Công an cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh, bà con nhân dân trên địa bàn huyện thường xuyên chăm lo, quan tâm giám sát hơn nữa đến các cháu, các con; nhất là trong thời điểm mùa mưa bão này; tránh các vụ việc đáng tiếc xảy ra.

