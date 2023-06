Thi hành án vụ Alibaba: Tăng cường nhân lực, viết phần mềm riêng mới làm xuể

Án tham nhũng kinh tế đã thu hồi hơn 17,5 ngàn tỉ đồng Theo báo cáo của Cục THADS TP.HCM, trong bảy tháng công tác năm 2023 (từ ngày 1-10-2022 đến 30-4-2023), tổng số việc và số tiền phải thi hành của cơ quan này đứng đầu cả nước. Số vụ việc thi hành xong tăng 22,02% so với cùng kỳ năm 2022; số tiền thi hành xong hơn 31.000 tỉ đồng, tăng 88,13% so với cùng kỳ năm 2022 và đều vượt so với chỉ tiêu được giao bảy tháng năm 2023. Riêng đối với án tham nhũng kinh tế đã thi hành được chiếm tỉ trọng rất lớn với hơn 17,5 ngàn tỉ đồng. Thể hiện được sự nỗ lực rất lớn của Cục THADS TP.HCM cũng như sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành liên quan.