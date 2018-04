Cảnh tỉnh trước hội thánh tự xưng

"Vươn vòi" ra nhiều tỉnh, thành Từ Hải Phòng và một số tỉnh phía Bắc, cái gọi là "Hội thánh Đức Chúa Trời" đang vươn vòi ra nhiều tỉnh, thành. Tại tỉnh Gia Lai, các ngành chức năng xác định "Hội thánh Đức Chúa Trời" đã có mặt, lôi kéo người dân từ khoảng giữa năm 2017. Chị N. (ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết vào ngày 20-4, một người bạn của chị dẫn theo một phụ nữ khác đến nhà. Hai người này giới thiệu đến từ TP HCM, thay nhau rao giảng con người do đức chúa trời nặn từ đất và thổi cho linh hồn. Trước đây sống bên đức chúa, do phạm tội mà bị đày xuống nhà tù là trái đất. Sau khi chết, sẽ tiếp tục phải chịu hình phạt khắc nghiệt khác, chỉ khi nào được làm lễ "Vượt qua", xin được tha tội, uống nước thánh, thì sẽ xóa bỏ được lời nguyền, khi chết đi linh hồn được trở về bên đức chúa trời. "Gần 2 giờ ngồi nghe, tôi hoảng quá nên báo bận việc phải đi. Sau đó họ mấy lần đến nhà nhưng tôi từ chối" - chị N. nói. Theo thượng tá Trần Ngọc Anh,Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, lực lượng công an đang xác minh để có biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đại tá Võ Văn Minh, Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khẳng định đã có chỉ đạo cấp dưới rà soát, tìm hiểu về thông tin vừa xuất hiện nhiều đối tượng truyền giáo "Hội thánh Đức Chúa Trời" trên địa bàn. Trước đó, nhiều người dân phản ánh các đối tượng của hội thánh này xuất hiện tại các khu vực công cộng của TP Thủ Dầu Một và một số địa phương của Bình Dương để lôi kéo tín đồ, chủ yếu nhắm vào phụ nữ, sinh viên, công nhân. Từ nửa tháng qua, tổ chức "Hội thánh Đức Chúa Trời" vươn vòi đến nhiều tỉnh ĐBSCL. Tại Vĩnh Long, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện 5 đối tượng của tổ chức tự xưng này đến khu vực các trường học ở tỉnh này để tuyên truyền, lôi kéo sinh viên. Trong cuộc họp giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Cần Thơ vào chiều 23-4, đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với Ban Tôn giáo của TP tiến hành xác minh để ngăn chặn. Trước tình hình phức tạp, Trường ĐH An Giang, Trường CĐ Cộng đồng Vĩnh Long, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long… đã ra thông báo gửi toàn thể sinh viên không được tham gia vào các hội thánh trên. Các trường cũng đã nhờ phía công an can thiệp, hỗ trợ. Nhóm PV