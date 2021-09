Thêm gần 1.000 học viên công an chi viện các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19

Thứ Ba, ngày 07/09/2021 07:20 AM (GMT+7)

Nhằm giúp đỡ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19, Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân đã chi viện gần 1.000 cán bộ, học viên cho các tỉnh phía Nam.

Ngày 6-9, Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội) tổ chức Lễ xuất quân tăng cường 300 cán bộ, học viên chi viện Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân tăng cường tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Thiếu tướng, PGS-TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, nhấn mạnh đợt tăng cường cán bộ, học viên lần này được Nhà trường xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Cùng với đó, thể hiện sự đoàn kết, tương trợ, chia sẻ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện An ninh nhân dân với lực lượng Công an các tỉnh, TP phía Nam nói chung và Công an tỉnh Đồng Nai nói riêng trong giai đoạn cao điểm chống dịch Covid-19 hiện nay.

300 cán bộ, học viên Học viện An ninh nhân dân tăng cường chi viện Công an tỉnh Đồng Nai.

Thiếu tướng Lê Văn Thắng đề nghị cán bộ, học viên Học viện An ninh nhân dân được tăng cường chi viện Công an tỉnh Đồng Nai cần khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm cao, đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, tại Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội) cũng tổ chức Lễ xuất quân tăng cường, chi viện 650 cán bộ, học viên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam. Trong đó, tăng cường 500 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương và 150 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Long An.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Thiếu tướng, GS-TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm, lòng quyết tâm, không quản ngại khó khăn, gian khổ của các cán bộ, học viên tăng cường, chi viện cho tiền tuyến, tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời nêu rõ, đây là hành động cao đẹp, không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân mà còn thể hiện tính nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn...

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/them-gan-1000-hoc-vien-cong-an-chi-vien-cac-tinh-phia-nam-chong-dich-...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/them-gan-1000-hoc-vien-cong-an-chi-vien-cac-tinh-phia-nam-chong-dich-covid-19-20210906200816958.htm