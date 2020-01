Thêm 1 du khách từ Vũ Hán nhập cảnh Việt Nam nghi ngờ mắc viêm phổi cấp

Thứ Năm, ngày 23/01/2020 11:36 AM (GMT+7)

Có thêm một hành khách nhập cảnh Việt Nam đến từ TP Vũ Hán (Trung Quốc) được cách ly do nghi ngờ nhiễm viêm phổi do virus mới.

Hành khách đến từ các vùng có dịch viêm phổi cấp đều được kiểm tra thân nhiệt

Cuối giờ sáng nay 23-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới thăm và kiểm tra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) ở huyện Đông Anh, Hà Nội về khả năng đáp ứng với dịch trong trường hợp dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới xâm nhập Việt Nam.

Bộ Y tế ngày 23-1 cũng cho biết đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 3 hành khách đến từ TP Vũ Hán, (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) được phát hiện có dấu hiệu sốt qua máy đo thân nhiệt từ xa tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng và sân bay Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), các hành khách đã được cách ly kịp thời, loại trừ nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới (nCoV) và đã trở về Trung Quốc.

Theo thông tin mới nhất từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, hiện Trung Quốc đã ghi nhận 541 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 17 trường hợp tử vong, 15 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Các trường hợp mắc bệnh được ghi nhận tại 13 tỉnh/thành phố gồm: Hồ Bắc, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh, Quảng Đông, Chiết Giang, Sơn Đông, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Nam, Tứ Xuyên và Vân Nam. Một số nước, vùng lãnh thổ trong khu vực đã ghi nhận các trường hợp bệnh xâm nhập như: Thái Lan (4 trường hợp), Nhật Bản (1 trường hợp), Hàn Quốc (1 trường hợp), Đài Loan (1), Mỹ (1), Ma Cao (1), Hồng Kông (1).

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đã có khả năng lây truyền hạn chế từ người sang người. Ngày 22-1, WHO đã tổ chức cuộc họp Ủy ban đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng để xem xét tuyên bố vụ dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại Trung Quốc là một Sự kiện y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC) hay không và đưa ra các khuyến nghị cho các quốc gia thành viên. Hiện, Giám đốc của WHO tuyên bố cần thêm thông tin và bằng chứng để đưa ra quyết định cuối cùng. Hôm nay 23-1, WHO sẽ tiếp tục họp về vấn đề này.

Virus corona (CoV) là một họ virus lớn gây bệnh từ cảm lạnh thông thường đến bệnh nặng, đe dọa tính mạng người bệnh. Theo các bác sĩ, virus corona gây bệnh viêm phổi lạ xuất hiện ở Trung Quốc có thể liên quan đến loại virus gây Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) từng bùng phát năm 2002 khiến 8.000 người lây nhiễm, 916 người tử vong và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) gây tử vong cho khoảng 851 người trên toàn cầu. Nhiều người lo ngại virus corona có họ hàng với virus SARS, nếu bùng phát thành dịch lớn, nguy cơ tử vong cao.

Một số triệu chứng viêm phổi cấp ở Trung Quốc dễ nhận biết đó là ho, sốt, khó thở, có thể diễn biến đến viêm phổi nặng. Kết quả chụp phổi cho thấy phổi có tổn thương. Nhiều trường hợp nặng có thể suy thận, suy đa tạng, suy hô hấp cấp tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch.

Tại Việt Nam, dù chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nhưng nguy cơ dịch xâm nhập cũng rất cao. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV phù hợp với diễn biến tình hình dịch, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

2. Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi.

3. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

4. Những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc các tỉnh/ thành phố khác của Trung Quốc đang có dịch hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

5. Khi phát hiện dịch bệnh cần thông tin cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương để giám sát, xử lý, ứng phó với dịch bệnh không để dịch bùng phát, lây lan.

