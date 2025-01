Thành uỷ Hà Nội đưa vụ án lừa đảo liên quan đến Tiktoker Mr Pips vào diện theo dõi

Như PLO đã thông tin, vào cuối năm 2024, cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (30 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu, tức “TikToker Mr Pips”), Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) và 24 người khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không tố giác tội phạm và rửa tiền. Theo tài liệu, cuối tháng 10-2024, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội phối hợp Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước. Kết quả điều tra bước đầu xác định tháng 6-2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỉ đồng. Trong đó gồm 127 tỉ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỉ đồng, 216kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong tỏa 9 tỉ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.