Thanh niên chạy xe máy đi nhậu về tông đuôi xe tải đậu ven đường tử vong

Sáng 19-3, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên chạy xe máy tông đuôi xe tải dẫn đến tử vong.

Theo đó, gần 2 giờ sáng cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy BS: 67C1-500.98 trên đường ĐT 743 hướng từ ngã tư 550 đi vòng xoay An Phú.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi gần đến giao lộ với đường An Phú 25 (thuộc phường An Phú, TP Thuận An) thì tông vào đuôi một chiếc xe tải đang đậu sát lề bên phải.

Cú tông mạnh làm nam thanh niên đập đầu vào thùng xe tải rồi ngã xuống đường chết tại chỗ, chiếc xe máy bể nát.

Nhận tin báo, Công an TP Thuận An đã đến khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác.

Xe máy tông đuôi xe tải đang đậu sát lề.

Danh tính nạn nhân xác định là anh H.V.N (27 tuổi, quê An Giang), làm công nhân xây dựng và đang trên đường về phòng trọ sau cuộc nhậu, chiếc xe máy này được mượn của bạn đồng hương.

Nguồn: https://congan.com.vn/giao-thong-24h/muon-xe-ban-di-nhau-thanh-nien-tong-duoi-xe-tai-tu-vong_144...Nguồn: https://congan.com.vn/giao-thong-24h/muon-xe-ban-di-nhau-thanh-nien-tong-duoi-xe-tai-tu-vong_144836.html