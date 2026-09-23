Thanh Hóa: Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô và xe máy, 1 người tử vong, 3 người bị thương

Ngày 23/9, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, vụ tai nạn xảy ra khoảng 10 giờ 37 phút ngày 23/9, trên Quốc lộ 1, đoạn qua phố Nguyễn Huệ, phường Quang Trung.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy, thời điểm trên, một chiếc xe tải màu trắng đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực trên, chiếc xe bất ngờ bị một ô tô màu đen từ phía sau lao tới, tông vào bên hông.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi tiếp tục lao lên vỉa hè và tông sập một phần tường nhà dân ven đường.

Hình ảnh chiếc ô tô bị đè nát tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Trong khi đó, chiếc ô tô con màu đen quay ngang trên đường sau cú va chạm.

Theo đó, vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người đi xe máy tử vong, 3 người bị thương. Bốn ô tô bị hư hỏng, gồm 2 ô tô con, 1 xe tải và 1 xe khách.

“Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, chúng tôi đã tới hiện trường cùng các lực lượng để bảo vệ hiện trường. Vụ việc đang được Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra”, vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin thêm.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và các tình tiết liên quan.