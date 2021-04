Thâm nhập đường dây buôn bán búp bê Kumanthong: Xử lý nghiêm hành vi lừa đảo

Công an đề nghị hỗ trợ cung cấp thông tin Ngày 7-4, trung tá Võ Tuấn Ngọc, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ), đã ký văn bản gửi Báo Người Lao Động đề nghị cung cấp thông tin. Theo đó, công an quận đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời khám xét phòng P328, lô 5A, khu chung cư Hưng Phú (phường Hưng Phú, quận Cái Răng) do Thái Thị Yến Nhi làm chủ và kiểm tra hành chính số nhà 406 khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng đối với Phan Kim Ngân. Công an quận Cái Răng đã tạm giữ 71 sản phẩm búp bê bằng nhựa nghi vấn là búp bê Kumanthong để tiến hành điều tra, làm rõ có hay không hành vi lừa đảo. Công an quận Cái Răng đề nghị Báo Người Lao Động hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến các bị hại hoặc thông tin cần thiết khác mà báo nắm được để Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng làm căn cứ xem xét giải quyết theo quy định pháp luật. C.Tuấn