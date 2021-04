Thâm nhập đường dây buôn bán búp bê Kumanthong: Giải mã hiện tượng Kumanthong

Tìm bị hại trong một đường dây Chiều 6-4, thượng tá Lê Đức Bảy - Trưởng Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ - cho biết sau khi Báo Người Lao Động đăng loạt bài điều tra về đường dây buôn bán búp bê Kumanthong xảy ra tại địa bàn quận Cái Răng, trong 2 ngày 5 và 6-4, Công an quận Cái Răng đã kiểm tra nơi cư trú và triệu tập lên làm việc những người mà báo đã phản ánh. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an quận Cái Răng tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ P328, lô A, khu chung cư Hưng Phú (phường Hưng Phú, quận Cái Răng) do Thái Thị Yến Nhi (SN 1997; đăng ký thường trú phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) thuê làm nơi để ở và kinh doanh mặt hàng búp bê. Tại đây, lực lượng công an quận đã phát hiện 71 búp bê (nghi Kumanthong) để trong thùng carton nhưng Nhi không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Do đó, Công an quận Cái Răng đã tạm giữ toàn bộ số búp bê nghi Kumanthong để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, liên quan đến P.K.N, người được cho là cầm đầu đường dây mua bán Kumanthong, thượng tá Lê Đức Bảy xác nhận khi triệu tập lên làm việc, N. thừa nhận sau khi Báo Người Lao Động đăng thông tin, N. hoảng sợ nên đã trả lại toàn bộ số búp bê đang tàng trữ, không dám kinh doanh nữa. "Chúng tôi đang tìm bị hại có liên quan đến đường dây này. Vì thế, phía Báo Người Lao Động có những căn cứ thì giúp công an quận củng cố hồ sơ xử lý đến nơi đến chốn" - thượng tá Lê Đức Bảy nói.