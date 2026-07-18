Thả diều trong khu vực cấm của sân bay Cát Bi, hai bố con ở Hải Phòng bị xử phạt

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, mới đây Công an phường Hải An đã quyết định xử phạt vi phạm đối với 2 bố con sinh sống trên địa bàn về hành vi thả diều trong khu vực cấm bay của sân bay Quốc tế Cát Bi.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 7/6/2026, Công an phường Hải An phát hiện ông L.X.Đ (SN 1962) và con trai L.V.T (SN 1992, cùng trú tại TDP Đằng Hải 1, phường Hải An) thả một chiếc diều sáo trước cửa nhà.

Chiếc diều có chiều dài khoảng 3,2m, bọc vải màu đỏ đen, gắn bộ sáo tre gồm 7 ống sáo và một đèn LED hai màu đỏ, xanh, sử dụng dây cước để thả.

Công an phường Hải An xử phạt vi phạm hành chính 4,6 triệu đồng đối với hai bố con ông L.X.Đ. Ảnh: Cơ quan Công an.

Trong khi đó, theo Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Chính phủ, toàn bộ phường Hải An (sân bay Quốc tế Cát Bi nẳm trên địa phận phường Hải An) thuộc vùng cấm bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an phường Hải An đã tiến hành xác minh, lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4,6 triệu đồng đối với ông L.X.Đ và con trai L.V.T về hành vi thả diều trong khu vực cấm.