Tàu lật làm chết 17 người ở Cửa Đại không bật thiết bị giám sát hành trình

Thứ Tư, ngày 02/03/2022 21:05 PM (GMT+7)

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 2/3, ông Lê Minh Đạo, Phó cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa cho biết, tàu lật tại biển Cửa Đại làm chết 17 người có thiết bị giám sát hành trình nhưng không bật nên không thu được tín hiệu.

Ông Đạo cho biết, luồng Cửa Đại - Cù Lao Chàm đáp ứng cho phương tiện lưu thông an toàn, phương tiện có đăng ký, đăng kiểm; thuyền trưởng và thuyền viên có chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Hai đầu bến thủy có đơn vị quản lý của địa phương thực hiện cấp phép cho phương tiện vào, rời bến. Đầu bến phía Cửa Đại do Đội quản lý bến thủy thuộc Thanh tra Sở GTVT Quảng Nam; phía Cù Lao Chàm do Ban quản lý bến thuộc UBND xã Tân Hiệp, TP. Hội An thực hiện.

Theo chứng nhận đăng kiểm, tàu cao tốc bị nạn (QNa-1152) được trang bị thiết bị liên lạc vô tuyến VHF và thiết bị giám sát hành trình AIS (giám sát tọa độ, tốc độ di chuyển).

“Tàu không bật thiết bị giám sát hành trình AIS. Trung tâm trên bờ bắt được tín hiệu của các tàu khác nhưng không có tín hiệu của tàu này”, ông Đạo nói.

Theo ông Đạo, đây là các thiết bị quan trọng trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cũng như xác định vị trí, tốc độ của phương tiện khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, thuyền trưởng đã quay lại ca nô bị nạn lấy thiết bị vô tuyến điện khỏi phương tiện.

"Cục Đường thủy nội địa đã báo cáo Bộ GTVT về việc cho thu hồi thiết bị. Về nguyên tắc khi xảy ra tai nạn thiết bị vô tuyến phải được cơ quan điều tra thu hồi để làm rõ", ông Đạo nói.

Tuyến vận tải thuỷ từ bờ ra đảo Hội An - Cù Lao Chàm có chiều dài 17km, loại cấp I kỹ thuật đường thủy. Trên tuyến được bố trí 20 phao báo hiệu (phía đảo Cù Lao Chàm 4 phao; phía Cửa Đại 16 phao) và 1 đăng tiêu trên đảo.

Ông Đạo cho biết thêm, năm 2017 và 2021, luồng chạy tàu khu vực cửa biển Cửa Đại được nạo vét với chiều rộng 60m và độ sâu 3,5m; cao độ đáy nạo vét -4.2 (từ lý trình km 2+000 đến km 4+000). Hiện nay, tuyến Hội An - Cù Lao Chàm đáp ứng yêu cầu cho phương tiện thủy đi lại an toàn.

Lãnh đạo Cục đường thuỷ nội địa cho hay, tuyến Hội An - Cù Lao Chàm là tuyến đường thủy nội địa quốc gia từ bờ ra đảo, thuộc vùng SB (vùng ven biển, cửa biển). Tàu hoạt động trên vùng này phải đảm bảo kỹ thuật theo quy chuẩn loại tàu cao tốc. Trong đó có tàu cao tốc yêu cầu mui kín và tàu tốc độ thường mui hở đảm bảo theo quy chuẩn và phù hợp quy định quốc tế.

Tàu cao tốc được hoạt động trong vùng nước có chiều cao sóng không quá 2,5 m, điều kiện gió không quá cấp 5, tàu chạy cách bờ không quá 12 hải lý.

Trước đó ngày 26/2, tàu Phương Đông 05 chở 39 người (gồm 36 khách du lịch đến từ Hà Nội, TPHCM, Bình Dương, 1 lái, 2 phục vụ) từ đảo Cù Lao Chàm vào cảng Cửa Đại. Cách bờ khoảng 3 km, tàu bị lật làm 17 người chết.

