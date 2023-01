Tăng giờ làm việc, cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử xuyên Tết cho người dân

Ngay trong buổi sáng 25/1 (tức là ngày mùng 4/1 âm lịch), có hàng trăm người dân đến Bộ phận một cửa Công an tỉnh ở số 146, đường Lê Hồng Phòng (TP Vinh) để làm các thủ tục như: Cấp thẻ CCCD, cài đặt tài khoản định danh điện tử và làm các thủ tục hành chính khác. Để đảm bảo sức khỏe cho bà con trong lúc chờ đợi, cán bộ, chiến sỹ Phòng QLHC về TTXH (Công an tỉnh) chủ động mời bà con vào bộ phận một cửa ngồi chờ để tránh thời tiết giá lạnh.

Bên cạnh đó, để công tác cấp CCCD được thuận lợi hơn, cán bộ Công an lưu ý người dân khi đi làm CCCD cần mang theo giấy tờ cần thiết để việc kiểm tra thông tin, dữ liệu dân cư và thực hiện các thủ tục nhanh chóng, tránh đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ liên quan.

Tổ công tác Công an huyện Con Cuông làm thủ tục cấp thẻ CCCD cho Nhân dân tại Bộ phận một cửa.

Không khí làm CCCD và tài khoản định danh điện tử không chỉ nhộn nhịp ở bộ phận một cửa Công an tỉnh mà tại nhiều Bộ phận một cửa Công an cấp huyện và cấp xã các cán bộ, chiến sỹ đang Công an Nghệ An đang chăm chỉ, không nghĩ Tết để tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm VNeID.

Chị Hoàng Thị Lan (thường trú tại phường xã Châu Khê, huyện Con Cuông, hiện đang sinh sống và làm việc tại Gia Lai) chia sẻ: "Nắm bắt chủ trương cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử từ lâu nhưng đến nay, tôi mới có điều kiện trở về quê và thực hiện các thủ tục. Việc tổ chức cấp CCCD, định danh điện tử cho con em xa quê vào những ngày tết đã được thông báo rộng rãi nên rất thuận lợi cho người dân. Sau những ngày ăn Tết cùng gia đình, vào sớm ngày mùng 4 âm lịch, tôi đã đến Bộ phận một cửa Công an huyện Con Cuông để làm CCCD”.

Tổ công tác Công an huyện Con Cuông hướng dẫn người dân các thủ tục, giấy tờ khi cấp CCCD.

Để phục vụ người dân đến làm CCCD và định danh điện tử một cách thuận lợi, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện như: bố trí phương tiện, máy móc, tập trung lực lượng, tổ chức trực 24/24h tại các trụ sở và thành lập các tổ công tác lưu động đến từng xã, phường, thị trấn để tiếp nhận yêu cầu làm CCCD và tài khoản định danh điện tử cho công dân vào tất cả các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đặc biệt, đối với các trường hợp người già, tàn tật không thể đi lại lực lượng Công an đã bố trí người đón công dân đến trụ sở đơn vị làm CCCD.

Đồng chí Thiếu tá Chu Chí Quốc - Đội trưởng Đội Hướng dẫn, đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) cho biết: “Để phục vụ bà con đi làm ăn ở nơi xa, học tập về quê ăn Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023 chưa làm thủ tục CCCD, và tài khoản định danh điện tử, Công an tỉnh Nghệ An đã mở đợt cao điểm cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử bắt đầu từ ngày 18/1/2023 (27 Tết) đến ngày 06/02/2023), (tức là ngày mùng 16/1 âm lịch). Kết quả, từ ngày 18/1/2023 (27 Tết) đến ngày 25/1 (tức là ngày mùng 4/1 âm lịch), các lực lượng chức năng đã thu nhận trên 10.000 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2 cho công dân.

Niềm vui của công dân khi đi làm thủ tục hành chính và nhận lì xì đầu năm từ các chiến sỹ Công an Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Những việc làm thiết thực của Công an tỉnh Nghệ An trong những ngày đầu năm mới Qúy Mão năm 2023 góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thể hiện tinh thần “Tận tụy vì Nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An không quản ngại khó khăn vất vả, “xuyên Tết” để thực hiện các thủ tục cấp CCCD gắn chip và tài khoản định danh điện tử cho công dân.

