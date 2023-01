Làm CCCD đầu năm mới được nhận lì xì

8h sáng ngày 22/1, tức ngày Mồng 1 Tết nguyên đán Quý Mão 2023, tại trụ sở một cửa Đội QLHC về TTXH, Công an TP Hà Tĩnh, những người làm nhiệm vụ trực thu nhận hồ sơ cấp CCCD và đăng kí tài khoản định danh điện tử vui vẻ đón những công dân đầu tiên đến “xông đất” trong ngày đầu xuân năm mới.

Sáng mồng 1 Tết Nguyên đán, có nhiều công dân đến trụ sở Công an TP Hà Tĩnh cấp CCCD.

Em Nguyễn Văn Quang, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh là một trong những công dân đầu tiên đến làm thủ tục cấp CCCD tại Công an TP Hà Tĩnh trong ngày đầu tiên của năm mới. Em Quang hiện đang là sinh viên của trường Đại học bách khoa Hà Nội, do việc học khá bận rộn nên vẫn chưa có thời gian để làm CCCD.

Đa phần là sinh viên và những người làm ăn xa quê, tranh thủ dịp về quê nghỉ Tết để làm CCCD và kích hoạt định danh điện tử mức độ 2.

Dịp này, nghỉ Tết về quê, nghe thông báo Công an TP Hà Tĩnh ứng trực, cấp CCCD xuyên tết nên Quang đã chọn đúng ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão để “xông đất” đơn vị. “Thật bất ngờ, không chỉ thủ tục hết sức nhanh gọn, mà còn được nhận lì xì đầu năm mới từ Công an TP Hà Tĩnh”, em Quang phấn khởi chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết: Để phục vụ bà con nhân dân trên địa bàn chưa làm CCCD, định danh điện tử và đặc biệt công dân đang làm việc, học tập ở các tỉnh về quê nghỉ lễ Tết, Công an TP Hà Tĩnh tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử vào tất cả các ngày nghỉ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Công dân ngoài việc được hướng dẫn thủ tục nhanh gọn trong ngày đầu tiên của năm Quý Mão...

Theo quan niệm của nhiều người, ngày Mồng 1 đầu năm là ngày ý nghĩa để làm thủ tục cấp CCCD, định danh điện tử nên khi nắm được thông tin, Công an TP Hà Tĩnh mở cửa “xuyên Tết” để phục vụ người dân đến làm thủ tục về định danh, đã có rất nhiều người dân đến để làm thủ tục. Đơn vị đã bố trí cán bộ trực, hướng dẫn công dân làm CCCD và cấp định danh điện tử. Riêng những người đến làm thủ tục cải cách hành chính trong ngày đầu năm mới còn được đơn vị mừng tuổi, tặng lì xì.

... còn được nhận lì xì, "mừng tuổi" đầu xuân năm mới.

Trong khi đó, tại Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), thông tin từ Thiếu tá Thái Văn Vũ, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Hương Sơn) cho thấy, do nhiều người dân tranh thủ dịp nghỉ Tết dài ngày để về quê làm CCCD và định danh điện tử nên Công an huyện Hương Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng để triển khai thực hiện trong tất cả các ngày Tết Nguyên đán.

Những ngày giáp Tết, lượng người đến làm thủ tục gia tăng so với trước, từ ngày 28 tết âm lịch đến nay, bình quân mỗi ngày có khoảng gần 200 công dân đến bộ phận một cửa Công an huyện Hương Sơn làm thủ tục, trong đó gần 80 trường hợp làm CCCD và hơn 90 trường hợp làm định danh điện tử.

Cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử cho mọi người dân "xuyên Tết".

Tương tự, tại Công an thị xã Hồng Lĩnh, bắt đầu từ ngày 20 âm lịch, rất đông con em xa quê đến Đội Cảnh sát QLHC về TTXH để làm các thủ tục liên quan đến CCCD và định danh điện tử. Đặc biệt, từ ngày 29 Tết đến mồng 6 Tết âm lịch, Đội sẽ bố trí 2 cán bộ cho mỗi ca, ứng trực “xuyên Tết” để phục vụ công dân. Trung bình mỗi ngày, từ 7h30 đến 20h, các cán bộ của Đội Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp nhận hồ sơ làm CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử cho khoảng 12 công dân. Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng tích cực hướng dẫn bà con cài đặt ứng dụng định danh điện tử (VNeID) trên điện thoại thông minh.

Đến nay, Hà Tĩnh là đơn vị xếp thứ 2 trên toàn quốc về cài đặt định danh điện tử

(Trong ảnh: Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn Giám mục Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh thao tác kích hoạt tài khoản định danh điện tử)

Thượng tá Trần Hữu Cảnh, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm, nhằm tạo điều kiện cho công dân ở nước ngoài và các tỉnh thành khác trên cả nước trở về thăm gia đình, dịp Tết Nguyên đán 2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có chủ trương đến tất cả Công an các đơn vị, địa phương, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về phương tiện, máy móc, phân công cán bộ, chiến sĩ trực tại trụ sở vào tất cả các ngày nghỉ Tết để làm CCCD và đăng kí tài khoản định danh điện tử cho người dân có nhu cầu.

Riêng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, trong thời gian nghỉ Tết đơn vị cũng bố trí 50% quân số trực và tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm VNeID. Từ ngày 30 Tết đến nay, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH công an tỉnh Hà Tĩnh và công an các đơn vị, địa phương đã thu nhận hơn 1.200 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp và 600 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng là một trong 5 địa phương dẫn đầu về tỉ lệ cấp CCCD.

Đến nay, tỉnh Hà Tĩnh được ghi nhận là 1 trong 5 đơn vị dẫn đầu toàn quốc về tỷ lệ cấp thẻ CCCD, đạt 98.3% khi đã cấp thẻ CCCD cho 1.077.887 công dân có đủ điều kiện đang có mặt trên địa bàn. Tỉnh Hà Tĩnh cũng là địa phương xếp thứ 2 trên toàn quốc về tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử, khi đã thu nhận 336.668 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tổng kích hoạt tài khoản định danh mức độ 1, mức độ 2 là 96.147.

