Tân Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái là ai?

Thứ Hai, ngày 01/06/2020 17:10 PM (GMT+7)

Sau khi Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí, Công an tỉnh Yên Bái đã có giám đốc mới.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu. (Ảnh: Công an Yên Bái)

Sáng 1/6, tại Công an tỉnh Yên Bái, Bộ Công an trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác khen thưởng và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình công tác và chiến đấu góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Đặng Hồng Đức. (Ảnh: Công an Yên Bái)

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu và điều động, bổ nhiệm Đại tá Đặng Hồng Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

