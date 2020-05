Đồng Tháp có Phó giám đốc Công an 41 tuổi

Chủ Nhật, ngày 31/05/2020 12:21 PM (GMT+7)

Công an các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại địa phương.

Công an Đồng Tháp điều động bổ nhiệm nhân sự. Ảnh Chinhphu.vn

Tại Công an Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm Trung tá Bùi Đức Tài, Trưởng phòng Tham mưu Cục Cảnh sát hình sự, giữ chức Phó giám đốc Công an Đồng Tháp.

Trung tá Bùi Đức Tài sinh năm 1979, trình độ thạc sỹ, được đào tạo, bồi dưỡng, thử thách qua nhiều vị trí công tác, trước khi được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đại tá Đào Trọng Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, được Bộ trưởng Công an điều động đến nhận công tác tại Cục Cảnh sát hình sự.

Công an tỉnh Tiền Giang cũng vừa công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về việc bổ nhiệm, điều động 8 cán bộ chỉ huy một số phòng nghiệp vụ và công an các địa phương thuộc Tiền Giang.

Cụ thể, Thượng tá Phan Văn Khoa, Trưởng phòng Tham mưu được điều động nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị. Thượng tá Lê Quốc Thắng, Phó Trưởng phòng Tham mưu được bổ nhiệm Trưởng phòng Tham mưu.

Thượng tá Mai Văn Sơn, Phó Trưởng phòng Hồ sơ được bổ nhiệm Trưởng phòng Hồ sơ. Thượng tá Mai Hữu Đức, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị được điều động đến nhận nhiệm vụ Trưởng Công an huyện Chợ Gạo.

Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành được điều động đến nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Cảnh sát cơ động. Thượng tá Võ Quang Ái, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra được điều động đến nhận nhiệm vụ Trưởng Công an thị xã Cai Lậy…

