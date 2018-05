Tan cửa nát nhà vì hội thánh tự xưng: Chân dung các "thánh đồ" truyền giáo

Thứ Năm, ngày 03/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Những "chấp sự" - còn gọi là "thánh đồ" của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" - thường là kẻ nghiện ma túy, không nghề nghiệp…, lợi dụng truyền đạo trái phép để trục lợi, làm tiền từ những người nhẹ dạ cả tin.

Chân dung một số "chấp sự" - hay những "thánh đồ" truyền giáo - đã được cơ quan công an một số tỉnh, thành phát hiện, lật tẩy. Hầu hết đều có quá khứ không mấy tốt đẹp, thậm chí từng nghiện ma túy đá.

Những "ông thánh" nghiện ma túy

Điển hình là 2 đối tượng Trần Hữu Nghị (SN 1978; ngụ phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1978; ngụ xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Trần Hữu Nghị chỉ học đến lớp 9, từng nghiện ma túy đá. Ngày 8-2 vừa qua, TAND quận Kiến An đã quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa Nghị vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, ngay sau đó, Nghị bỏ nhà đi lang thang, tham gia tổ chức truyền đạo trái phép. Nghị khai nhận theo Nguyễn Văn Hiếu về huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng tuyên truyền tà đạo chỉ để kiếm tiền hút chích ma túy. Còn Nguyễn Văn Hiếu đã có vợ con nhưng không nghề nghiệp ổn định, thường đi lang thang, vạ vật khắp nơi.

Hai "chấp sự" Nguyễn Văn Tĩnh và Phạm Mai Phương truyền đạo trái phép, bị Công an Thanh Hóa xử lý nhiều lần Ảnh: MINH TUẤN

Cũng tại Thủy Nguyên, ngày 19-12-2017, công an huyện này bắt quả tang Trần Văn Hùng (33 tuổi; quê huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) tuyên truyền đạo trái phép ở xã Hòa Bình cho 10 người. Ông "thánh" này khai nhận chỉ mới học hết lớp 7, không nghề nghiệp, việc làm bấp bênh, vì thấy dễ dàng trục lợi người nhẹ dạ cả tin nên tham gia hội thánh, lập nhóm tuyên truyền. Lén lút hoạt động từ năm 2016, đến tháng 3-2018, nhóm của Hùng mới bị công an triệt phá. Hùng khai nhiệm vụ chính là truyền đạo, còn tiền bạc sử dụng thì nhờ có tín đồ đóng góp dưới hình thức "dâng cho Đức Chúa Trời Mẹ giữ hộ".

Một buổi truyền đạo trái phép của "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" tại Hải Phòng (Ảnh do Công an Hải Phòng cung cấp)

Tại Thanh Hóa, "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" xuất hiện từ năm 2015, sau đó phát triển thành nhiều điểm ở 15 huyện, thị xã, thành phố. Theo tài liệu từ Phòng Chống bạo động và Chống khủng bố (PA88) - Công an tỉnh Thanh Hóa, "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" bắt đầu manh nha tại nhà số 127 Tô Vĩnh Diện, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, do bà Vũ Thị Mịn (ngụ thôn 3, xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn) làm "chấp sự". Trước đây, bà Mịn theo đạo Thiên Chúa. Cuối năm 2015, người phụ nữ này ra Hà Nội làm ăn, sau đó gia nhập hội rồi dụ dỗ nhiều người khác tham gia. Từ tụ điểm của bà Mịn, "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" phát triển ra nhiều địa phương, mạnh nhất là tại TP Thanh Hóa.

Những "chấp sự" này như vòi bạch tuộc, bị cấm hoạt động nơi này lại chuyển sang nơi khác lôi kéo, dụ dỗ người dân. Đơn cử trường hợp của Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990; ngụ huyện Ba Vì, TP Hà Nội) và Phạm Mai Phương (SN 1991; ngụ quận Kiến An, TP Hải Phòng). Đây là 2 đối tượng đã nhiều lần bị công an xử lý nhưng đuổi chỗ này, họ lại đến chỗ khác truyền đạo.

Tháng 2-2017, Công an TP Thanh Hóa đã kiểm tra ngôi nhà ở phường Đông Cương, TP Thanh Hóa, phát hiện Tĩnh và Phương đang truyền đạo trái phép cho 23 người. Sau khi lập biên bản, 2 người này bị trục xuất khỏi TP Thanh Hóa. Tuy nhiên, Tĩnh và Phương lại lên huyện miền núi Ngọc Lặc thuê chỗ trọ, tiếp tục truyền đạo trái phép.

Một bước lên… "chấp sự"

Cuối năm 2017, Công an tỉnh Thái Nguyên thông báo rộng rãi để người dân hiểu về bản chất của cái gọi là "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ"; khuyến cáo những hành vi lợi dụng, trục lợi của một số đối tượng cầm đầu tổ chức này ở tỉnh nhà. Điển hình là trường hợp Lương Văn Tường (quê ở Bắc Giang). Cả Tường và vợ đều là lao động tự do, không nghề nghiệp, từng tham gia lừa đảo một số người mua gian hàng ảo của đường dây bán hàng đa cấp trực tuyến MB24 (đã bị triệt phá).

Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng nhiều lần vạch trần chân dung các "thánh đồ" truyền giáo hoạt động bất chính. "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" xuất hiện lần đầu tiên tại Hà Tĩnh từ tháng 5-2016, bắt nguồn từ một nhóm người ở các tỉnh phía Bắc do Thiều Văn Hoan (32 tuổi; ngụ xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) làm "chấp sự". Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình Hoan thuộc diện khó khăn. Tốt nghiệp THPT, Hoan đi học nghề cơ khí, sau đó chuyển sang bán hàng đa cấp rồi tham gia "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Tháng 11-2016, Hoan bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính. Không còn "đất sống" ở Hà Tĩnh, nhóm của Hoan vào tỉnh Thừa Thiên - Huế, tiếp tục truyền đạo trái phép.

Trở lại với Hải Phòng - nơi hoạt động truyền giáo, lôi kéo tín đồ tham gia các hoạt động tôn giáo trái phép của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" bùng phát mạnh từ năm 2016 - thời gian qua, lực lượng công an phát hiện rất nhiều đối tượng cốt cán hoạt động truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn. Trong đó, điển hình là: Đàm Văn Mạnh (SN 1989; ngụ thôn Hầu, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên); Phạm Đức Hiệp (SN 1981; ngụ xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng); Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1986; ngụ phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng)…

Gần đây, ngày 21-4, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện thêm "thánh đồ" Nguyễn Hoàng Trung (SN 1982; trú ở xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng). Trung bị bắt quả tang trong lúc rao giảng giáo lý của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" cho một nhóm hơn 10 người tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ gần 1 triệu đồng được các tín đồ đóng vào phong bì để dâng lên "Đức Chúa Trời Mẹ"; nhiều loại ấn phẩm không rõ nguồn gốc phục vụ việc truyền đạo và 20 lọ nhựa đựng "huyết thánh" để cho các tín đồ uống. Trung khai nhận là "đệ tử" đắc lực của Trần Văn Hùng. Cả 2 "thánh đồ" này từng tổ chức các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, bị Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện, xử lý vào tháng 12-2017.