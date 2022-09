Nam thanh niên tông CSGT bị thương ở Quảng Nam khai mang theo cần sa

Nam thanh niên quê ở tỉnh Quảng Ngãi điều khiển xe máy tông CSGT ở Quảng Nam trọng thương khai mang theo cần sa trong người.

Sáng 15-9, thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), cho biết công an huyện vừa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đức Sơn (22 tuổi; trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Lê Đức Sơn bị tạm giữ khẩn cấp

Trước đó, khoảng 14 giờ 50 phút chiều 11-9, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận thôn Nam Sơn (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) ra hiệu lệnh yêu cầu người điều khiển xe máy mang BKS 76E1-638.89 dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Sơn là người điều khiển xe máy trên không chấp hành. Sau đó, xe máy của Sơn tông vào một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ khiến cán bộ này ngã xuống đường bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Sơn tông vào người cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ

Về phần Sơn, sau khi sự việc xảy ra, nam thanh niên này cũng bị thương nên được đưa vào bệnh viện điều trị. Tới ngày 14-9, Sơn đến công an trình diện và bị tạm giữ khẩn cấp. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận 7 "điếu thuốc" mà Sơn mang theo trong người và đã bị công an thu giữ là cần sa.

Thượng tá Tiến cho biết hiện công an huyện đưa 7 điếu thuốc này đi giám định để xác định chính xác có phải là ma túy hay không, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối với Sơn theo quy định của pháp luật. "Đối tượng Sơn bị giữ khẩn cấp trong thời hạn 3 ngày. Sau khi củng cố hồ sơ, đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố bị can để tiếp tục điều tra" – ông Tiến thông tin.

