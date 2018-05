Tài xế taxi Mai Linh bị “choảng” gạch vỡ đầu xin chuyển viện vì sức khỏe xấu

Thứ Năm, ngày 17/05/2018 13:57 PM (GMT+7)

Tài xế taxi bị lái xe Mercedes choảng vỡ đầu Sự kiện:

Do sức khỏe của tài xế taxi Mai Linh bị choảng gạch vỡ đầu không có tiến triển tốt nên gia đình đã xin chuyển viện để điều trị.

Tài xế Điềm xin chuyển viện điều trị vì sức khỏe không có tiến triển tốt. Ảnh NLĐ.

Sáng nay (17/5), ông Nguyễn Công Hùng – Giám đốc Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc cho biết, sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), sức khỏe của lái xe Đinh Văn Điềm – người bị tài xế Mercedes choảng gạch vào đầu không có tiến triển tốt nên gia đình anh này đã có đơn đề nghị Công đoàn được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị.

“Ngay trong sáng nay, cán bộ của Công ty Mai Linh cùng gia đình anh Điềm làm thủ tục để chuyển anh này sang Bệnh viện Việt Đức”, ông Hùng thông tin.

Ông Hùng cho biết thêm, ngày 15/5, anh Điềm đã có giấy yêu cầu văn phòng Luật sư Hoàng Hưng tư vấn thủ tục pháp lý miễn phí cho anh. Các luật sư sẽ giúp tài xế này kiến nghị lên cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Phía công ty cũng sẽ cùng gia đình anh Điềm kiên quyết đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý vụ việc theo đúng các quy định của pháp luật. Đơn kiến nghị xử lý vụ việc này cũng đã được công ty gửi tới Công an quận Nam Từ Liêm (Công an TP Hà Nội).

Đánh giá về hành động của anh Nguyễn Vũ Thái (SN 1987, ở Tổ 8, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) – tài xế Mercdes, luật sư Hoàng Hướng (Trưởng VP luật sư Hoàng Hưng) cho hay: “Tôi chưa cần biết nguyên nhân vụ việc như thế nào nhưng việc tài xế xe Mercedes cầm gạch, tức là cầm hung khí nguy hiểm đánh vào đầu tài xế taxi là hành vi côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, có dấu hiệu của tội phạm hình sự”.

Anh Điềm bị thương sau khi bị tài xế Mercedes cầm gạch choảng vào đầu. Ảnh cắt từ clip.

Theo LS Hướng, mức phạt nhẹ nhất theo khoản 2, điều 134 Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Mức nặng nhất có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 6 năm nếu gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho anh Điềm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

Trước đó, ngày 11/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe ô tô Mercedes màu đen đỗ xe gần như chắn hết lối rẽ trên đường đoạn gần trường THCS Đoàn Thị Điểm, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khi người này vừa đỗ xe thì bị một tài xế taxi nhắc nhở. Tại đây, giữa người đàn ông và nam tài xế taxi xảy ra cãi vã. Thay vì nhường đường người này đã giở thói côn đồ, chửi bới rồi dùng gạch tấn công lái xe taxi khiến nạn nhân chảy máu.

Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 10/5 ở Khu đô thị Mỹ Đình 1, gần trường THCS Đoàn Thị Điểm.