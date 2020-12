Tài xế chở BN1440 tiếp tục chở người đi Sóc Trăng

Chiều 28/12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã đưa tài xế M.V.T. (SN 1990, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 8 người khác về khu cách ly tập trung của huyện Long Phú (Sóc Trăng).

Theo thông tin, anh T. là F1 của bệnh nhân 1440 khi lái xe 16 chỗ chở bệnh nhân 1440 và một người phụ nữ ở Đồng Tháp từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua.

Theo nguồn tin của PV, sau khi đưa bệnh nhân 1440 về, anh T tiếp tục đưa khách ở An Giang đi đám tang và đám cưới ở Sóc Trăng. Khi đến địa bàn xã Trường Khánh, huyện Long Phú thì bị phát hiện.

Trạm y tế xã Trường Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng), nơi làm việc ban đầu với tài xế T. và những người đi cùng.

Ngay lập tức phương tiện và người được tạm giữ tại Trạm Y tế xã Trường Khánh, sau đó chuyển về khu cách ly ở huyện Long Phú để điều tra dịch tễ.

Theo cán bộ y tế, xe của anh T. chở bệnh nhân 1440 đã không khử khuẩn mà còn tiếp tục chở một số người đi TP. Hồ Chí Minh khiến cho những người này trở thành F2, đang được cách ly tập trung tại một khu cách ly ở huyện An Phú (An Giang) và tiếp tục chở người từ An Giang đi Sóc Trăng.

Như thông tin trước đó, bệnh nhân 1440 từ Myanmar nhập cảnh trái phép về Việt Nam ngày 24/12, sau đó về nhà tại huyện Mang Thít, Vĩnh Long. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

Theo BS Trần Văn Khải, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, ngành y tế tỉnh đã làm việc với tài xế T. và đang điều tra để nắm thông lịch trình đi đâu, ghé đâu để tiếp tục truy vết.

