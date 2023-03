Tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng hơn 1.400 người từ đầu năm 2023

Hiện trường vụ xe khách 16 chỗ chở theo 21 người va chạm với xe đầu kéo huyện Núi Thành, Quảng Nam khiến nhiều người thiệt mạng.

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch đầu tư) vừa có thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023, trong đó có dẫn báo cáo nhanh báo cáo nhanh từ Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) về tình hình tai nạn giao thông trên cả nước trong tháng 3 và quý I/2023.

Theo báo cáo, tai nạn giao thông tháng 3/2023 giảm về số vụ, số người chết so với tháng trước. Tính chung 3 tháng đầu năm 2023, số vụ tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm trước (2022).

Cụ thể, trong tháng Ba (từ 15/02-14/3/2023), trên địa bàn cả nước xảy ra 717 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 492 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 225 vụ va chạm giao thông, làm 389 người chết, 275 người bị thương và 233 người bị thương nhẹ.

So với tháng trước (tháng 2/2023), số vụ tai nạn giao thông trong tháng 3/2023 giảm 13,8% (số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 21,5% và số vụ va chạm giao thông tăng 9,8%); số người chết giảm 27,8%; số người bị thương giảm 18,2% và số người bị thương nhẹ tăng 1,7%.

So với cùng kỳ năm trước (tháng 3/2022), số vụ tai nạn giao thông tháng 3/2023 giảm 9% (số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 11,5% và số vụ va chạm giao thông giảm 3%); số người chết giảm 20,8%; số người bị thương tăng 9,1% và số người bị thương nhẹ tăng 1,7%.

Tính chung quý I năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 1.722 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 624 vụ va chạm giao thông, làm 1.436 người chết, 917 người bị thương và 661 người bị thương nhẹ.

So với cùng kỳ năm trước (quý I/2022), số vụ tai nạn giao thông trong quý I/2023 giảm 15,1% (số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 12,4%; số vụ va chạm giao thông giảm 21,6%); số người chết giảm 14,3%; số người bị thương giảm 3,2% và số người bị thương nhẹ giảm 16,8%.

Bình quân 1 ngày trong quý I/2023, trên địa bàn cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, gồm 19 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 7 vụ va chạm giao thông, làm 16 người chết, 10 người bị thương và 7 người bị thương nhẹ.

Thời gian vừa qua, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Công an các tỉnh thành đã mở nhiều đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn. Việc kiên quyết xử lý các vi phạm này không chỉ tạo ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông mà còn làm giảm tai nạn giao thông, gây rối trật tự công cộng, gây thương tích. Việc xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn đã góp phần giúp người tham gia giao thông bớt lo lắng hơn mỗi khi ra đường.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tai-nan-giao-thong-cuop-i-sinh-mang-hon-1-400-nguoi-tu-au-nam-2023-a6...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tai-nan-giao-thong-cuop-i-sinh-mang-hon-1-400-nguoi-tu-au-nam-2023-a600547.html