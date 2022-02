Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan ngày lễ Tình nhân 14/2

Nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C, sương muối xuất hiện phủ trắng trên đỉnh Fansipan (Lào Cai).

Theo nhân viên làm việc tại cáp treo trên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai), sáng nay (14/2), nhiệt độ trên khu vực đỉnh đã giảm xuống dưới 0 độ C, một lớp sương muối đã xuất hiện phủ trắng mọi cảnh vật.

Đây là đợt sương muối thứ 5 xuất hiện tại đỉnh Fansipan tính từ đầu mùa đông đến nay. Dự báo đêm về sáng 15/2, nhiệt độ trên đỉnh núi Fansipan vẫn ở mức thấp và khả năng sương muối sẽ tiếp tục xảy ra.

Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan trong ngày lễ Tình nhân 14/2. Ảnh: Báo Lào Cai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, sáng sớm nay (14/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (14/2), Bắc Bộ không mưa, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.

Sương muối hình thành trong điều kiện trời rét khô như sáng nay, trời quang mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn. Khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C, các hạt nước trong không khí gặp lạnh sẽ ngưng kết lại, và khi rơi xuống sẽ biến thành hạt băng.

Sương muối hình thành trong điều kiện trời rét khô, quang mây và sẽ tan dần khi nắng lên. Ảnh: Báo Lào Cai.

Sương muối là hiện tượng thời tiết nguy hiểm, gây ra thiệt hại cho mùa màng và chăn nuôi do kìm hãm sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Ở vùng cao của tỉnh Lào Cai, hiện tượng sương muối thường xảy ra vào các tháng mùa Đông, nhất là vào các tháng 12, 1 và 2 hằng năm.

