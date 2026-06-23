Sức khoẻ người bán rau bị chủ quán hải sản xịt nước chảy máu mắt bây giờ ra sao?

Mới đây, vụ việc bà N.T.Q. (63 tuổi, trú tại Hà Nội) bị bị chủ quán hải sản xịt nước chảy máu mắt ở chợ Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ sau mâu thuẫn nhận được sự quan tâm của dư luận.

Liên quan đến sự việc này, đại diện UBND phường Xuân Hòa cho biết địa phương đã nắm bắt thông tin. Hiện Công an phường cùng Ban quản lý chợ đang tiến hành làm việc với các bên liên quan để xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định.

Hình ảnh thời điểm xảy ra xô xát. Ảnh: MXH

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND phường Xuân Hòa đã chỉ đạo lực lượng công an có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc, làm việc với các bên liên quan và hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Mắt Trung ương cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Dân Việt ngày 23/6, đại diện Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương đụng dập nhãn cầu. Sau khi được thăm khám và điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện xuất viện. Hiện bệnh nhân được hẹn tái khám, và chuyển về tuyến cơ sở, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn.

Liên quan đến quá trình điều trị sau đó, bác sĩ CKII Tạ Văn Sứng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cho biết, bệnh nhân đã được Bệnh viện Mắt Trung ương chuyển về điều trị tại cơ sở y tế địa phương trong ngày 22/6.

Bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Sóc Sơn (Hà Nội). Ảnh: GĐCC

Theo bác sĩ Sứng, do tình trạng thương tích không cần can thiệp chuyên sâu ở tuyến trên nên các bác sĩ đã chỉ định chuyển tuyến để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, xử trí các tổn thương và xử lý vết thương vùng mắt trước khi giới thiệu bệnh nhân về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, các chỉ số mạch, huyết áp và tinh thần đều bình thường. Tuy nhiên, vùng mắt hai bên vẫn còn sưng nề và bầm tím. Vết rách mi mắt trên đã được các bác sĩ khâu và xử lý. Các vết thương hiện không còn chảy máu, những vùng xây xát đã khô ráo. Dù mắt vẫn còn sưng nề, bầm tím nhưng tình trạng bệnh nhân đang tiến triển theo hướng tích cực.

"Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và sức khỏe có dấu hiệu cải thiện từng ngày. Vùng mắt vẫn còn sưng nề, đây là diễn biến bình thường do mới bước sang ngày điều trị thứ hai. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc sát sao cho bệnh nhân, thời gian điều trị nội trú dự kiến khoảng một tuần", bác sĩ Sứng cho biết thêm.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh tranh cãi giữa một cụ bà bán rau và một người phụ nữ kinh doanh hải sản tại chợ Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ. Theo phản ánh của những người dân chứng kiến, người phụ nữ ngồi bán rau trên vỉa hè, đối diện cửa hàng hải sản.

Do không đồng ý để người bán hàng tại khu vực này nên giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Trong đoạn video được ghi lại, người phụ nữ đã sử dụng vòi xịt nước áp lực cao xịt trực diện vào người bán rau. Tia nước mạnh trúng vùng mặt khiến nạn nhân bị thương và chảy máu ở mắt.

Sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi sử dụng vòi cao áp để giải quyết mâu thuẫn, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.Q. (63 tuổi, trú tại Hà Nội), bán rau trước một cửa hàng thuốc đối diện quán hải sản. Trong khi đó, phía liên quan gồm bà N.T.T. (43 tuổi) và mẹ là bà N.T.T. (67 tuổi), chủ quán hải sản Phương Thúy.

Hậu quả, bà Q. bị tổn thương ở cả hai mắt, vùng mắt sưng nề, mắt trái rỉ máu, đồng thời bị thương ở tay phải. Theo thông tin ban đầu, các thương tích được cho là xảy ra trong quá trình bị xịt nước bằng vòi áp lực cao.