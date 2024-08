Sức khoẻ các nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn ở Đắk Lắk làm 6 người thương vong

Sáng 7/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đơn vị đang tích cực điều trị cho 2 bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tối 6/8.

Đó là bệnh nhân Lê Huy Hoàng (41 tuổi, trú Gia Lai) và Trương Hùng Cường (32 tuổi, trú Đồng Tháp). Bác sĩ tại bệnh viện cho biết, thời điểm tiếp nhận các bệnh nhân vào đêm 6/8.

Thời điểm đó, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương ở vùng trán, tay, chân, đau ngực… Sau khi hội chẩn, các bệnh nhận được mổ cấp cứu. Sau khi được phẫu thuật, sức khoẻ của các bệnh nhân đã ổn định.

Bệnh nhân Lê Huy Hoàng đang được điều trị tại bệnh viện

Có mặt tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, PV ghi nhận 2 bệnh nhân trong vụ tai nạn đang được các bác sĩ chăm sóc tích cực.

Do mới trải qua khâu phẫu thuật nên các bệnh nhân còn rất mệt, chưa thể nói được. Chị Nguyễn Hoài Phương, người nhà bệnh nhân Lê Huy Hoàng cho hay, đêm qua, nhận tin chồng gặp nạn nên tức tốc đón xe từ Gia Lai qua. Theo chị Phương, chồng chị lái xe sang Đắk Lắk chở sầu riêng thuê, không may gặp nạn. Do chồng vừa trải qua ca phẫu thuật nên người khá mệt, tinh thần còn hoảng loạn.

Tương tự, bệnh nhân Trương Hùng Cường cũng vừa trải qua cuộc phẫu thuật, chân trái được băng bó cố định; mặt bị trầy xướt nhiều chỗ. Bệnh nhân cũng khá mệt, còn rất ám ảnh về vụ tai nạn xảy ra tối qua.

Bệnh nhân Trương Hùng Cường cũng bị đa chấn thương trong vụ tai nạn

Như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 20h30 ngày 6/8, ô tô đầu kéo mang biển số 82H-018.04 kéo theo rơ moóc biển số 81R- 010.83 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên tuyến đường tránh thị xã Buôn Hồ (đoạn qua địa bàn huyện Cư M’gar, Đắk Lắk), theo hướng từ tỉnh Gia Lai về Đắk Lắk.

Khi xe đầu kéo chạy đến địa điểm trên, bất ngờ xảy ra sự cố nên dừng lại trên đường. Đúng lúc ấy, hai xe tải mang biển số 81C-239.11 (chưa rõ danh tính tài xế) và xe tải biển số 60H-047.00 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông từ phía sau tông liên tiếp vào nhau.

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên 2 xe tải có 6 người. Hậu quả, 3 người tử vong gồm: Phan Xuân C. (tài xế xe tải biển số 60H-047.00, trú Lâm Đồng) tử vong tại chỗ; 2 người tử vong trên đường đến bệnh viện là Nguyễn Xuân V. (trú Lâm Đồng, người đi xe 60H-047.00) và Phạm Văn H. (trú Hải Phòng, đi xe 81C- 239. 11).

Các nạn nhân bị thương gồm: Lê Huy Hoàng (tài xế xe 81C- 239.11); Trương Hùng Cường (đi xe 81C- 239. 11); Nguyễn Thanh Trung (trú Lâm Đồng, đi xe 60H-047.00).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]