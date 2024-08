Vụ tai nạn 6 người thương vong: Bắt khẩn cấp giám đốc công ty

Ngày 3-8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Ngô Văn Cao (61 tuổi, quê Nam Định, giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hưng Cao) với tội danh vi phạm quy định về an toàn lao động.

Ông Ngô Văn Cao tại cơ quan công an. Ảnh: Báo CAND

Ông Cao là người nhận thi công và giám sát thi công tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 người chết, 3 người bị thương tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng hơn 12 giờ ngày 2-8, tại công trình xây dựng nhà máy nghiền xỉ thải phốt pho, Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Lao Kay (Khu Công nghiệp Tằng Loỏng), huyện Bảo Thắng xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Facebook

Tại hiện trường, qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đơn vị thi công sử dụng cẩu tháp nâng hạ hàng hóa để vận chuyển người là vi phạm quy định về an toàn lao động.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

