Sửa luật để dân dễ nộp phạt giao thông qua mạng

TP.HCM: 5 trường hợp nộp lệ phí trước bạ qua mạng Theo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, từ đầu năm tổ công tác của Cục C08 đã vào TP.HCM tập huấn, cài đặt phần mềm cho các đội, trạm trực thuộc Phòng PC08 để đơn vị thực hiện nộp phạt qua CDVCQG. Để thực hiện nộp phạt qua mạng, CSGT sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt trên phần mềm, sau đó cán bộ, chiến sĩ thay đổi trạng thái của quyết định xử phạt trên phần mềm từ “đã in” thành “đã duyệt”. Ngay sau khi chuyển trạng thái, toàn bộ dữ liệu thông tin của quyết định xử phạt sẽ cập nhật lên CDVCQG. Từ đó, người dân có thể tra cứu thông tin về quyết định xử phạt của mình trên CDVCQG này. Về phía người vi phạm, khi đăng ký đóng phạt online, người dân chỉ việc đến các đội, trạm CSGT xuất trình biên lai, giấy tờ tùy thân và nhận lại những giấy tờ mà cơ quan CSGT giữ. Thiếu tá Nguyễn Thị Hoàng Anh truy cập phần mềm để nhập dữ liệu người vi phạm giao thông lên cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Hải Hiếu CSGT sẽ tiếp nhận biên lai thu tiền phạt trước từ người dân và đối soát với biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính do CDVCQG gửi về. Đồng thời, kiểm tra, đối chiếu biên lai thu tiền phạt với hồ sơ vi phạm hành chính, lưu hồ sơ và trả lại giấy tờ đã tạm giữ cho người vi phạm (trừ trường hợp bị tước quyền sử dụng). Khi đóng phạt trực tuyến, người vi phạm cũng có thể đăng ký nhận giấy tờ tạm giữ tại nhà. Lúc này, bưu điện sẽ thay người vi phạm đến cơ quan CSGT để làm thủ tục, nhận giấy tờ rồi chuyển lại cho người dân theo quy định. “Người dân rút ngắn được thời gian thực hiện quyết định xử phạt vì chỉ việc đến cơ quan CSGT để nhận giấy tờ tạm giữ hoặc ngồi nhà chờ nhân viên bưu điện mang giấy tờ đến” - một cán bộ PC08 nhìn nhận. Đại diện PC08 cũng cho biết tính đến ngày 20-4, đơn vị ghi nhận chỉ có một trường hợp đăng ký nộp phạt qua mạng. Về việc nộp lệ phí trước bạ trên CDVCQG đã được thực hiện tại 27 điểm đăng ký phương tiện, bao gồm ba điểm đăng ký ô tô, 23 điểm đăng ký mô tô cấp quận, huyện và một điểm đăng ký mô tô thuộc PC08. Tính đến ngày 14-4, toàn TP.HCM có năm trường hợp đăng ký sử dụng dịch vụ này. PC08 cho biết chứng từ điện tử nộp lệ phí trước bạ là căn cứ để đăng ký xe. Cán bộ đăng ký xe nhập mã hồ sơ lệ phí trước bạ điện tử (do chủ xe hoặc người đến làm thủ tục đăng ký xe cung cấp) vào hệ thống đăng ký, quản lý xe của Cục C08. Đồng thời, đối chiếu với chứng từ nộp lệ phí trước bạ điện tử của hồ sơ đăng ký xe. Trường hợp chứng từ hợp lệ thì cán bộ đăng ký xe in, ký ghi rõ họ tên vào giấy thông tin dữ liệu nộp lệ phí trước bạ để lưu vào hồ sơ đăng ký xe và thực hiện đăng ký, cấp biển số theo quy định. Trường hợp thông tin, nội dung chứng từ không đầy đủ hoặc sai sót thì hướng dẫn chủ xe đến cơ quan thuế (nơi tiếp nhận khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử) để điều chỉnh, bổ sung. • Tại Đà Nẵng, Phòng CSGT cho hay: Có nhiều nguyên nhân khiến người dân không mặn mà với việc nộp phạt qua mạng như chưa quen và đa phần người vi phạm là tài xế, không rành về công nghệ thông tin, ngại tra cứu trên mạng. Phần mềm chạy thử nghiệm để nhập các vi phạm hành chính lên hệ thống dịch vụ công quốc gia còn hạn chế. Cụ thể, chỉ khung vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của cấp trưởng phòng CSGT mới được nhập lên. Còn các khung vi phạm cao hơn thuộc thẩm quyền của chủ tịch TP, giám đốc Công an TP và thấp hơn là cấp đội, trạm CSGT thì không được. Ngoài ra còn những nguyên nhân như phần mềm chạy chưa ổn định, thiếu nhiều mục, cần phải mở rộng thêm… Lê Thoa- Hải Hiếu