Lập trang Facebook báo chốt kiểm tra nồng độ cồn giúp "ma men" né CSGT!

Thứ Sáu, ngày 21/02/2020 21:52 PM (GMT+7)

Quản trị viên hai nhóm Facebook có gần 40.000 thành viên, thường xuyên đăng tải thông tin "báo chốt", "chỉ điểm" lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn vừa bị Công an TP Đà Nẵng mời làm việc.

Chiều 21-2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa mời ông N.Đ.C (SN 1988, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và ông N.H.D (SN 1981, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là quản trị viên 2 nhóm facebook "Chốt KT nồng độ cồn Đà Nẵng" và "Nồng độ cồn Đà Nẵng" để làm rõ một số sai phạm trên mạng xã hội.

Công an TP Đà Nẵng làm việc với 2 quản trị của hội, nhóm chuyên "báo chốt"

Hai người khai nhận lập 2 hội, nhóm trên vào ngày 6-1-2020. Từ khi lập, 2 nhóm này hoạt động ở chế độ công khai, là nơi để các thành viên đăng tải nhiều nội dung, thông tin "báo chốt", "chỉ điểm" lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, gây hệ quả tiêu cực cho an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, hành vi tạo lập, điều hành các trang hội nhóm để thu thập thông tin "báo chốt" từ các thành viên khác đã vi phạm nội dung: thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Các nhóm "báo chốt" nồng độ cồn thu hút gần 40 ngàn thành viên tham gia

Tại buổi làm việc, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 quản trị viên và sẽ ra Quyết định xử phạt theo quy định.

Được biết, sau khi Nghị định 100 được ban hành, tai nạn giao thông trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra 10 vụ (trong đó có 1 vụ do bia rượu làm chết 2 người, bị thương 1 người), giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2019.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng cũng đã mời xử lý, yêu cầu gỡ bỏ 4 trang hội, nhóm trái phép vừa mới được tạo lập để nhằm mục đích thu thập thông tin "báo chốt", câu view cho trang để phục vụ việc kinh doanh online.

