Sự thật về thông tin xe cứu hoả không có nước

Thứ Tư, ngày 17/07/2019 09:00 AM (GMT+7)

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một luồng thông tin về việc xe cứu hoả của lực lượng Công an Đắk Lắk đến hiện trường chữa cháy chợ trung tâm huyện Ea Kar mà không chở theo nước, thậm chí cả một tờ báo đưa hẳn thông tin này lên gây xôn xao dư luận…

Vậy đâu là sự thật về luồng thông tin này, ngày 16-7, phóng viên Báo CAND đã có cuộc tiếp xúc, trao đổi với những hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy để làm sáng tỏ vụ việc.

Sau 2 ngày xảy ra vụ việc, tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Anh Tưởng (một trong những tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy) cho biết, gia đình ông đã từng làm nghề buôn bán tại chợ này đã 19 năm nay.

“Ngoài 1 kho hàng, gia đình tôi cũng có 1 kiôt nằm trong khu vực xảy ra vụ cháy. Toàn bộ hàng trong kiôt bị cháy rụi, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng”, ông Tưởng nói.

Nhờ khống chế được ngọn lửa kịp thời, hàng trăm căn nhà của người dân nằm sát hiện trường vụ cháy đã không bị thiệt hại

Cũng theo ông Tưởng, khi ngọn lửa bắt đầu bốc cháy dữ dội thì chỉ ít phút sau, lực lượng cứu hoả đã có mặt tại hiện trường. Ban đầu chỉ có một xe chữa cháy, sau đó ít phút cũng đã có hàng chục xe chữa cháy khác đến ứng cứu.

“Nếu như không lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa thì những hộ kinh doanh như gia đình tôi có kho hàng còn thiệt hại nặng nề hơn. Tôi cũng không hiểu vì sao người ta lại nói xe cứu hoả không mang theo nước. Tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, lực lượng cứu hoả đã nỗ lực hết mình để dập lửa tránh gây thiệt hại cho các hộ kinh doanh xung quanh”, ông Tưởng thông tin.

Còn ông Phan Văn Trung (một hộ dân có nhà nằm cạnh hiện trường vụ cháy) cho biết thêm, khi mới xảy ra vụ cháy, gia đình ông xác định ngôi nhà của mình cũng sẽ bị lửa thiêu rụi nên vội hô hoán mọi người đưa đồ đạc ra ngoài.

“Theo camera của gia đình ghi lại, vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h nhưng đến khoảng 23h17 thì đã có 1 xe chữa cháy đến hiện trường phun nước, dập lửa. Sau đó ít phút, có thêm hàng chục xe chữa cháy khác đến tiếp nước, ứng cứu. Việc người ta nói xe chữa cháy đến mà không có nước là xuyên tạc, bịa đặt. Nếu như không có lực lượng cứu hoả dập lửa kịp thời thì không chỉ gia đình tôi mà còn nhiều hộ dân khác bị thiệt hại là không tránh khỏi”, ông Trung nói.

Lực lượng cứu hoả mệt nhoài sau một đêm thức trắng để khống chế vụ cháy

Không chỉ gia đình ông Tưởng, ông Trung mà khi tiếp xúc với chúng tôi, hàng chục hộ dân sinh sống xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy cũng đã thầm cảm ơn lực lượng cứu hoả đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy. Vì vào thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn, hầu hết người dân đang chìm vào giấc ngủ.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Minh Kính, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng hơn 200 cán bộ, chiến sỹ có mặt tại hiện trường để dập lửa. Ngoài ra, lực lượng Công an huyện Ea Kar cũng đã có mặt để giúp người dân sống xung quanh đưa đồ đạc ra ngoài, bảo vệ an ninh tại khu vực để tránh tình trạng kẻ gian lợi dụng hôi của.

“Hơn 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng đã phải căng mình suốt hơn 2 giờ đồng hồ để dập lửa, cứu đồ đạc, hàng hoá cho người dân. Đến cả ngụm nước không kịp uống. Ấy vậy mà có người lại bảo xe cứu hoả không mang theo nước đến hiện trường khiến vụ cháy thiệt hai lớn. Bản thân tôi cảm thấy buồn khi người ta lại nói về chúng tôi như vậy”, Đại tá Kính buồn bã nói.

Như trước đó, Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 23h đêm 13-7, tại chợ trung tâm thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ hoả hoạn nghiêm trọng gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Theo đó, một ngọn lửa xuất phát từ cửa hàng bán vàng mã, quần áo, đồ nhựa tại chợ. Chỉ sau vài phút, ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội rồi lan rộng sang các cửa hàng buôn bán khác.

Lực lượng Công an điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Ea Kar đã huy động 9 xe chữa cháy, 3 máy bơm cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm người dân có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy, di dời khẩn cấp các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực chợ và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt tài sản của các tiểu thương, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng hôi của.

Đến khoảng 1h30 rạng sáng 14-7, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, trận hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn 45 cửa hàng với tổng diện tích 1.500m2, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Rất may vụ cháy đã không gây thiệt hại về người.