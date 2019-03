Sự thật về thông tin trung tá công an đi ăn nhậu với "trùm đỏ đen"

Thứ Năm, ngày 14/03/2019 13:00 PM (GMT+7)

Cơ quan chức năng ở tỉnh An Giang xác định những người ngồi chung bàn nhậu với trung tá Ninh ở huyện đảo Phú Quốc không phải là "trùm đỏ đen”.

Ngày 14-3, thượng tá Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết vừa có kết quả xác minh thông tin về việc trung tá công an ở huyện này đi nhậu, hát karaoke với nhóm đối tượng được dư luận đồn đại là "trùm đỏ đen" tại địa phương.

Trung tá Nguyễn An Ninh (ngồi giữa) tại bàn nhậu ở Phú Quốc cùng với anh Hiệp và Phụng. Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, sau khi xuất hiện thông tin này, lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới cử ngay lực lượng chức năng tiến hành xác minh làm rõ để có hướng xử lý thích hợp. Kết quả cho thấy vào khoảng 10 giờ sáng 24-2, trung tá Nguyễn An Ninh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chợ Mới ra huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) chơi cùng người cháu tên Phan và có ghé nhà người cháu vợ tên Phan Thị Nhịn (ngụ ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc).

Sau đó, trung tá Ninh cùng người cháu và 2 người bạn của chị Nhịn đến khu vực cầu Tàu của xã Hàm Ninh để ăn, uống bia. Lúc này, nhóm của trung tá Ninh gặp anh Nguyễn Hoà Hiệp (SN 1965) và Cao Văn Phụng (SN 1971; cùng ngụ thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới). Thấy đồng hương cùng ra đảo du lịch nên vị trung tá này mời anh Hiệp và Phụng vào cùng ăn uống chung và hát karaoke cho vui. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày thì cả nhóm tự giải tán để trung tá Ninh chuẩn bị hành lý về lại Chợ Mới.

Kết quả xác minh còn cho thấy những người ngồi ăn uống, nhậu chung với trung tá Ninh không ai là "trùm đỏ đen". Riêng anh Hiệp và Phụng là những người chưa vi phạm pháp luật hoặc có tiền án, tiền sự gì ở địa phương. Trong số này, anh Hiệp hiện sinh sống bằng nghề kinh doanh dịch vụ phòng tập Gym, còn anh Phụng là chủ quán cà phê lớn tại địa phương.

"Ngoài những người cháu của trung tá Ninh ra thì anh Hiệp và Phụng là thanh niên tốt, có công ăn việc làm ổn định. Do đó, thông tin về việc trung tá công an này đi ăn, nhậu với "trùm đỏ đen" là không chính xác và mang tính chất bịa đặt nhằm làm xấu hình ảnh trung tá Ninh nói riêng và Công an huyện Chợ Mới nói chung. Qua đây, tôi cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh của ngành, nhất là phải hết sức cân nhắc trong các mối quan hệ xã hội để tránh có sự hiểu nhầm và tạo ra dư luận không tốt", thượng tá Trường khẳng định.