Sự thật tin "người đàn ông nhảy cầu tự tử trên đường vành đai 2"

Thứ Ba, ngày 31/08/2021 12:45 PM (GMT+7)

Theo lãnh đạo UBND quận Ba Đình (Hà Nội), khi đang đứng lên thành cầu hút thuốc, ông C. bị chóng mặt và ngã từ trên cầu xuống đất dẫn đến bị gãy tay chân.

Ngày 31/8, lãnh đạo UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, khi đang đứng lên thành cầu hút thuốc, ông P.Đ.C. (SN 1962, ở Cầu Giấy, Hà Nội) bị chóng mặt ngã từ trên cầu xuống đất, dẫn đến bị thương.

Ông C. đứng hút thuốc trên cầu bị chóng mặt nên ngã xuống đất

Cụ thể, vào khoảng 18h40 ngày 30/8, ông C. đi xe máy trên đường vành đai 2 rồi đứng trên thành cầu hút thuốc. Tuy nhiên, do bị chóng mặt nên ông C. ngã xuống đường dưới gầm cầu. Sau khi xảy ra sự việc, người dân đã gọi 115 đưa ông C. vào Bệnh viện E cấp cứu. Ông C. được xác định bị gãy chân phải và tay phải.

Theo lãnh đạo Công an quận Ba Đình, không có chuyện người đàn ông nhảy cầu tự tử trên đường vành đai 2, phường Đội Cấn như mạng xã hội chia sẻ, đây chỉ là một vụ tai nạn.

Nguồn: http://danviet.vn/su-that-tin-nguoi-dan-ong-nhay-cau-tu-tu-tren-duong-vanh-dai-2-502021318124636...Nguồn: http://danviet.vn/su-that-tin-nguoi-dan-ong-nhay-cau-tu-tu-tren-duong-vanh-dai-2-50202131812463600.htm