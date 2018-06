Sự thật thông tin CSGT truy đuổi khiến nam sinh tử vong

Chủ Nhật, ngày 10/06/2018 19:30 PM (GMT+7)

Ngày 10-6, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tổ CSGT Công an huyện Tân Lạc truy đuổi một nam sinh khiến người này bị ngã, trọng thương, thậm chí đã tử vong là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật.

Trước đó, ngày 9-6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video với nội dung nêu trên. Đáng chú ý, chủ tài khoản "B.T" đăng đoạn video còn cho rằng, nam sinh bị truy đuổi rồi bị CSGT đánh.

Nam học sinh bỏ chạy ngã xe máy Công an đưa đến bệnh viện

Theo Công an huyện Tân Lạc, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào thời điểm đang diễn ra kỳ thi vào lớp 10 trên địa bàn, Công an huyện Tân Lạc đã thành lập tổ công tác gồm CSGT và Cảnh sát trật tự…

Vào thời điểm trên, một tổ CSGT huyện Tân Lạc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường địa phương. Khi đi đến địa bàn xã Mỹ Hòa, tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra nhưng thanh niên này bỏ chạy. Khi đến khúc cua, nam thanh niên tự ngã.

Ngay sau vụ việc, Công an huyện Tân Lạc đã đưa thanh niên này vào bệnh viện, được biết đây là một nam sinh THPT. Và em này cũng chỉ bị xây xát nhẹ.