Sự thật choáng váng vụ du khách tố nhà hàng đánh khi quên mang tiền ở Đà Nẵng

Chủ Nhật, ngày 22/04/2018 09:40 AM (GMT+7)

Tin nóng Sự kiện:

Sau vụ du khách tự “tố” bị nhân viên nhà hàng Soho đánh phải nhập viện gây xôn xao dư luận thì bất ngờ, ngày 21-4 nhiều nhà hàng, khách sạn đã đồng loạt “tố ngược” vị du khách Doãn Thanh Hiếu bị đánh này đang nợ tiền ăn uống, vé máy bay và khách sạn khi lưu trú tại TP. Đà Nẵng…

Chiều ngày 21-4, Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng cho biết: Cơ quan Công an đã xác định các nội dung tố cáo của anh Doãn Thanh Hiếu (31 tuổi, quê xã Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình) về việc bị nhân viên nhà hàng Soho trên đường 2-9 (TP Đà Nẵng) đánh là không có cơ sở.

Báo cáo điều tra của Công an P. Hòa Cường Bắc về trường hợp du khách Doãn Thanh Hiếu "tố" bị đánh vì "quên mang theo tiền".

Đáng nói, ngoài vụ việc “ăn buffet quên mang tiền” tại nhà hàng Soho, thì hiện một số quán ăn, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận Hải Châu (Đà Nẵng) cũng đã “tố giác” khách Doãn Thanh Hiếu từng đến quán họ ăn uống, ngủ nghỉ, mua vé máy bay cùng dùng chiêu: “Không có tiền mặt” và quẹt thẻ ATM không thành công, rồi sau đó có dấu hiệu “không trả tiền”.

Hàng loạt nhà hàng, khách sạn đã gửi đơn tố giác, kèm bằng chứng du khách Doãn Thanh Hiếu ăn quỵt!?

Khi Tổ tuần tra đến thì phát hiện 1 nam thanh niên đang đứng trên mái nhà tầng 2, hướng đối diện cổng chính của trường trong tình trạng say xỉn… Tổ tuần tra tiến hành kêu gọi nam thanh niên trên xuống để làm việc thì anh ta không chấp hành và cầm 1 thanh sắt dài khoảng 3m gõ vào mái tôn tầng 2 của ngôi trường này.

Báo cáo kết quả điều tra của Công an phường (CAP) Hòa Cường Bắc cho thấy: Vào khoảng 22h30 đêm 12-4, Tổ tuần tra 8394 CAP. Hòa Cường Bắc do Thượng úy Nguyễn Thanh Hải làm tổ trưởng trên đường làm nhiệm vụ thì nhận được tin báo tại trường THCS Sơn Tây (149 Núi Thành, Đà Nẵng) có một nam thanh niên (sau này xác định là Doãn Thanh Hiếu) đột nhập vào trường học la hét, gây ồn ào.

Sau đó, nam thanh niên này ném thanh sắt xuống sân trường nhưng may mắn không trúng ai. Kiên trì thuyết phục, một lúc sau nam thanh niên này chịu xuống đất nhưng lại cầm trên tay 1 cục đá rồi ném ra phía cổng trường, sau đó trèo qua cổng chính để thoát ra ngoài thì bị mọi người giữ lại.

Trong lúc giằng co, do quá say nên nam thanh niên này trược chân té sập mặt xuống đất gây chảy máu ở vùng mặt. Sau đó Tổ tuần tra cùng với sự hỗ trợ của bảo vệ trường và một số người khác đưa nam thanh niên này về CAP Hòa Cường Bắc để làm việc.

Du khách Doãn Thanh Hiếu khi nhập viện điều trị vết thương do bị say xỉn, té ngã chứ hoàn toàn không có chuyện bị đánh như trình báo.

Tuy nhiên, tại CAP Hòa Cường Bắc, do nam du khách này quá say, không thể làm việc được nên CAP đã đặt anh này nằm ngủ trên ghế dài tại phòng làm việc của CSKV.

Tại đây có camera an ninh giám sát toàn bộ hình ảnh nam thanh niên nằm ngủ cho đến 4 giờ sáng ngày 13-4, nam du khách này trở dậy thì được CAP hỏi để đưa vào viện thì anh ta nói để tự đi khám sau đó gọi người nhà đến đưa đi viện.

Đến 13 giờ 45 ngày 16-4, nam thanh niên này quay lại và gửi đơn tố cáo nhân viên nhà hàng Soho trên đường 2-9 đánh.

Trình báo sự việc với cơ quan điều tra, anh Hoàng Văn Thông (27 tuổi, quản lý giám sát tại nhà hàng Soho) đã cho rằng: Tối 12-4, du khách Doãn Thanh Hiếu đến nhà hàng Soho dùng hết 1 một phần Bufet và 9 lon bia Heniken với tổng số tiền là 614.000 đồng.

Đến 21 giờ cùng ngày, Hiếu gọi tính tiền và yêu cầu nhà hàng xuất hóa đơn VAT để về thanh toán lại cho công ty. Nhà hàng đã làm theo yêu cầu nhưng Hiếu vẫn không chịu thanh toán tiền sau đó bỏ chạy ra ngoài nên anh Thông và anh Ngô Văn Thời (29 tuổi, nhân viên nhà hàng Soho) đuổi theo thì Hiếu chạy vào trường THCS Tây Sơn và sự việc diễn ra như đã nói ở trên. Đồng thời qua xác minh, CAP Hòa Cường Bắc cũng chưa xác định được đối tượng nào đánh Hiếu như anh này tố cáo.

Đặc biệt, trong quá trình xác minh, làm rõ các nội dung mà Doãn Thanh Hiếu tố cáo, CAP Hòa Cường Bắc, CAQ. Hải Châu đã nhận được nhiều đơn thư của các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn Q. Hải Châu “tố” Hiếu từng ăn quỵt, ở quỵt.

Cụ thể, theo đơn trình báo của đại diện quán dê Nghĩa (đường 2-9, TP Đà Nẵng) cho biết, trong khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, có nam khách tên là Doãn Thanh Hiếu cùng một người phụ nữ đến ăn thịt dê tại quán hết 450.000 đồng nhưng không thanh toán và để lại một CMND mang tên Doãn Thanh Hiếu.

Người này nói lý do không thể thanh toán tiền lúc đó là do thẻ ngân hàng hỏng, không rút được tiền đồng thời xin lần sau đến sẽ trả đủ tiền. Khoảng đầu tháng 3-2018, khách hàng tên Hiếu tiếp tục quay lại quán dê Nghĩa trên đường 2-9 ăn uống và nói lần này là tiếp khách và quên mang theo tiền nên xin nợ lại lần sau tính một thể. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn không quay lại thanh toán và CMND vẫn “cắm” ở quán.

Tương tự, anh Lê Duy Khánh-Quản lý khách sạn số 28 đường Trương Chí Cương, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu trình bày: Vào khoảng 23 giờ ngày 11-3, có một vị khách nam tên là Doãn Thanh Hiếu đến khách sạn thuê phòng 402, sau đó chuyển qua phòng 401. Vị khách tên Hiếu lưu trú tại khách sạn 9 ngày đêm cùng với một người phụ nữ tên Thủy.

Trong quá trình lưu trú tại khách sạn, đêm 19-3, anh Hiếu còn rủ thêm một người đàn ông lạ mặt đến ở khách sạn, tuy nhiên Hiếu nói cho ông này thuê phòng riêng số 204 và Hiếu tính tiền. Trong quá trình ở khách sạn, Hiếu sử dụng các dịch vụ ăn uống, giặt là, thuê xe… hết tổng cộng 7,2 triệu đồng.

Đến ngày 23-3, Hiếu nói khách sạn viết hóa đơn nhưng sau đó nói không có tiền mặt nên quẹt thẻ. Tuy nhiên thẻ không thể quẹt được nên sau đó Hiếu để lại một giấy đăng ký kinh doanh, 1 CMND mang tên Doãn Thanh Hiếu sau đó đi đâu không rõ và đến nay vẫn chưa thanh toán tiền cho khách sạn.

Trước sự việc này, phía khách sạn đã làm đơn gửi đến CAP Hòa Cường Nam và CAQ. Hải Châu để tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền của Doãn Thanh Hiếu. Ngoài ra, theo thông tin mới nhất, vị khách Doãn Thanh Hiếu còn đến ăn uống, mua vé máy bay… của một số nơi khác rồi sau đó nói không có tiền mặt và dùng thẻ để quẹt nhưng đều không thành công, sau đó Hiếu bỏ đi.

Riêng vụ việc ăn buffet quên mang tiền và “bị đánh”, sau khi ăn uống tại nhà hàng Soha và bỏ chạy rồi được đưa về CAP Hòa Cường Bắc làm việc. Sau đó Hiếu quay lại gửi đơn tố cáo bị nhân viên nhà hàng đuổi đánh. Hiếu cũng làm đơn gửi đến một số cơ quan báo chí, chính quyền thành phố Đà Nẵng “tố” lực lượng tuần tra, CAP Hòa Cường Bắc… gây bức xúc trong dư luận và mất ANTT trên địa bàn.