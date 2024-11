Siêu bão Man-yi giật trên cấp 17 bao giờ vào Biển Đông?

Miền Bắc sắp lạnh dưới 15 độ C Khoảng chiều và đêm 17-11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ ngày 18-11, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh. Từ ngày 20-11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 18-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.