Người đàn ông đi lạc 9 ngày từ Phú Thọ đến Sơn La

Ngày 15-11, Công an tỉnh Sơn La cho biết Công an xã Mường Và, huyện Sốp Cộp vừa giúp đỡ người đàn ông đi lạc 9 ngày từ Phú Thọ đến địa bàn tìm được người thân.

Hai ngày trước, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở bản Phá Thóng, xã Mường Và phát hiện một người đàn ông có biểu hiện tinh thần không ổn định, người này mang theo giấy tờ tuỳ thân là Hà Huy M, ngụ xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ông M (thứ 3 từ phải sang) đi lạc 9 ngày từ Phú Thọ đến Sơn La được công an hỗ trợ tìm gia đình. Ảnh CA

Công an xã Mường Và đã liên hệ với Công an xã Đồng Sơn để xác minh, đồng thời bố trí chỗ ăn uống và nghỉ ngơi cho anh M.

Đến sáng ngày 14-11, người thân của anh M ở Phú Thọ đã có mặt tại Công an xã Mường Và để đón người đàn ông này về.

Người thân của anh M cho biết anh này đã bỏ nhà ra đi đã được 9 ngày, từ ngày 6-11, đến ngày nhận được tin báo từ Công an xã Mường Và gia đình đã tìm kiếm, thông báo nhiều nơi nhưng không có thông tin.

Gia đình anh M đã gửi lời cảm ơn tới Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Sốp Cộp và đặc biệt là Công an xã Mường Và đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ, có chỗ ăn, chỗ ở, nghỉ ngơi cho anh.

