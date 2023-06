Sau vụ “trải nghiệm” khóa tu ở chùa Cự Đà: Lời khuyên từ chuyên gia giáo dục

Sẽ tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nếu phát hiện cơ sở vi phạm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục. Trong đó, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân và gia đình bảo đảm môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, không phân biệt đối xử, kỳ thị với trẻ trong các khóa học, trong đó có trại hè. Địa điểm trẻ em tham gia hoạt động phải an toàn, thân thiện, phù hợp với lứa tuổi, giới tính; phòng nghỉ, khu vực vệ sinh cá nhân phù hợp; bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, trẻ em có quyền hủy bỏ việc tham gia nếu thấy hoạt động này không đáp ứng hoặc không phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng. Các cơ quan, đơn vị khi tổ chức các hoạt động này phải công khai chương trình, thời gian, thời lượng, địa điểm, kinh phí, nhân lực. Đồng thời, đề nghị UBND các cấp tăng cường thanh, kiểm tra các đơn vị tổ chức hoạt động ngoài gia đình, nhà trường. Theo đại diện Bộ LĐ-TB & XH, hiện chưa ghi nhận trường hợp vi phạm quy định quyền trẻ em về tổ chức trại hè và cơ quan chức năng cũng chưa xử phạt trường hợp nào thực hiện sai quy định. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nếu phát hiện cơ sở vi phạm. Thực tế, Cục Trẻ em đã khảo sát và phát hiện vẫn còn một số nơi tổ chức trại hè chưa bảo đảm về cơ sở vật chất, chương trình, mức độ an toàn, quyền riêng tư của trẻ chưa được đề cao. Do đó, phụ huynh cần nghiên cứu kỹ chương trình, kiểm tra việc ăn uống, nơi ở cho phù hợp với sở thích, nguyện vọng, giới tính và an toàn cho các con.