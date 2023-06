Vì sao khóa tu cho trẻ em tại chùa Cự Đà được cấp phép?

Chùa Cự Đà tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (Hà Nội).

Ngày 20/6, ông Đặng Anh Phương – Chủ tịch UBND xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, các khoá tu tại chùa Cự Đà đều phải xin cấp phép từ chính quyền địa phương mới được tổ chức hoạt động.

Theo ông Phương, về việc tổ chức khoá tu hè, nhà chùa phải đăng ký với UBND xã. Sau đó, xã sẽ giao cho nhà chùa xây dựng kế hoạch về phương thức tổ chức gồm: Thời gian, địa điểm tổ chức khoá tu; Danh sách tham gia khoá tu hè; Chương trình, nội dung hoạt động; Danh sách ban tổ chức, người phụ trách các nội dung giảng dạy, hoạt động; Các điều kiện bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt của học sinh; Phương án đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Sau khi nhà chùa đăng ký xã sẽ báo cáo lên UBND huyện và Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Oai đồng ý mới được tổ chức khoá tu hè”, ông Phương nói.

Khi PV đặt câu hỏi trong trường hợp xảy ra sự cố thì bên nào chịu trách nhiệm? Ông Phương cho hay, nhà chùa xin đăng ký mở các khoá tu hè thì phải có trách nhiệm chăm sóc, quản lý việc ăn, ngủ của các cháu hằng ngày.

Đối với sự cố tại chùa Cự Đà, khi biết thông tin cháu bé bị đau tay, nhà chùa đã đưa cháu đi viện kiểm tra sức khoẻ, chụp chiếu và lấy ý kiến của cháu xem muốn dừng lại hay tiếp tục khoá tu.

“Sai lầm của nhà chùa trong sự việc trên là không thông báo cho gia đình cháu bé khi xảy ra sự cố”, ông Phương nói.

Chủ tịch UBND xã Cự Khê cho biết thêm, năm nay là năm thứ 3 chùa tổ chức khóa tu mùa hè. Trước đó. phía nhà chùa đã có tờ trình gửi UBND xã về việc tổ chức khóa tu mùa hè năm 2023. Nội dung tờ trình thể hiện trong mùa hè sẽ tổ chức 10 khóa tu. Nhà chùa tổ chức được 2 khoá tu hè thì xảy ra sự cố. Hiện tại, 8 khoá tu hè năm nay tại chùa Cự Đà đã bị dừng hẳn. Sang năm, nhà chùa muốn tổ chức sẽ đăng ký sau. Chính quyền đi kiểm tra, nếu đủ điều kiện sẽ cho mở lại.

Liên quan đến sự việc tại chùa Cự Đà, ngày 19/6, UBND huyện Thanh Oai có văn bản tăng cường kiểm tra, rà soát tổ chức khoá tu mùa hè tại các cơ sở tư viện Phật giáo trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Trong đó, UBND huyện Thanh Oai đề nghị chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát các điều kiện để đồng ý cho tổ chức khoá tu mùa hè. Phân công công chức nắm tình hình, kiểm tra quá trình diễn ra hoạt động của khoá tu, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn và xử lý các sự cố phát sinh, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý để khoá tu hè diễn ra đúng quy định.

Ngoài ra, UBND huyện Thanh Oai cũng đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Oai phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát hướng dẫn tổ chức khóa tu hè năm 2023, đảm bảo đúng quy định pháp luật và chỉ khi nào đủ các điều kiện mới chấp thuận tổ chức.

Tổng hợp danh sách các cơ sở tư viện tổ chức khóa tu mùa hè năm 2023 gửi về Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện, UBND huyện Thanh Oai để phối hợp với các cơ quan cập nhật tình hình và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra hoạt động.

Ngày 16/6, chị G.N.N. đã đăng tải trên mạng xã hội phản ánh việc con trai 11 tuổi vừa có “trải nghiệm kinh hoàng” tại khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) 5 ngày từ ngày 12/6 đến 14/6. Tại đây, con trai chị N. bị bạn đánh. Tuy nhiên, nhà chùa đưa đi chụp chiếu ở bệnh viện nhưng không thông báo cho gia đình. Khi kết thúc khóa tu, chị N. đến đón thì thấy con mình mặt mũi nhem nhuốc, chân tay nhiều vết muỗi đốt. Con chị N. nói bị bạn đánh bằng ghế gỗ, không được tắm, nhà vệ sinh bẩn và phải ngủ dưới nền đất. Về đến nhà, bé kêu đau, tay cử động khó khăn nên chị N. đưa con đi khám thì mới biết con bị chấn thương phần mềm.

