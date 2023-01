Sau trận mưa bất thường tối mùng 3 Tết, thời tiết Nam Bộ hôm nay ra sao?

Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất tại miền Đông là khoảng 21-23 độ C, có nơi dưới 20 độ; tại miền Tây là khoảng 23-25 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất tại miền Đông là khoảng 30-33 độ C; tại miền Tây là khoảng 29-32 độ C.

Người dân vui chơi trong thời tiết tạnh ráo

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng dự báo hôm nay là một trong hai ngày mực nước đạt cao nhất trong đợt triều cường tháng 1. Vì vậy, người dân cần tiếp tục đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven sông, ven biển và kênh rạch.

Còn tại TP HCM, cả ngày hôm nay thời tiết sẽ nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng gián đoạn.

Từ ngày 26-1 (tức mùng 5 tháng Giêng) đến 7 ngày tới, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Riêng ngày 26, 27 và 29-1, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đêm và sáng sớm trời se lạnh.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/sau-tran-mua-bat-thuong-toi-mung-3-tet-thoi-tiet-nam-bo-hom-nay-ra-sa...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/sau-tran-mua-bat-thuong-toi-mung-3-tet-thoi-tiet-nam-bo-hom-nay-ra-sao-20230125093142224.htm