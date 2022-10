Sạt lở núi ở Quy Nhơn khiến 3 người bị thương: Chi tiền khủng để khắc phục và làm đẹp

Sau hơn 1 năm xảy ra vụ sạt lở núi Bà Hoả giữa lòng TP Quy Nhơn khiến 3 người bị thương, đến nay tỉnh Bình Định mới có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án khắc phục.

Sáng 23-10, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, xác nhận UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án xử lý khắc phục sạt lở núi Bà Hỏa tại mái taluy trên đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thuộc phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn.

Chính quyền TP Quy Nhơn rào chắn một chiều đường Nguyễn Tất Thành suốt hơn 1 năm qua, không cho các phương tiện đi lại

Dự án được giao cho UBND TP Quy Nhơn làm chủ đầu tư, nhằm giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra, tránh sạt lở đất đá trong các mùa mưa tới, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực này. Ngoài ra, dự án còn tạo ra mỹ quan cho đô thị Quy Nhơn.

Cụ thể, dự án sẽ gia cố mái taluy dương trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn; đục tẩy cục bộ một số vị trí, xử lý bề mặt mái dốc đá phạm vi xung quanh vị trí sạt lở... Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 65,4 tỉ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 15 tỉ đồng, còn lại ngân sách TP Quy Nhơn. Việc xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài sẽ triển khai từ nay đến năm 2024. UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND TP Quy Nhơn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai lập dự án đảm bảo đúng theo quy định.

Như Báo Người Lao Động điện tử đã thông tin, sau đợt mưa lớn kéo dài, sáng 25-10-2021, tại khu vực núi Bà Hỏa ở TP Quy Nhơn bất ngờ xảy ra vụ sạt lở làm một khối lượng lớn đất, đá đổ xuống đường Nguyễn Tất Thành khiến 3 người dân đang đi trên đường bị thương và nhiều xe máy, ôtô hư hỏng. Trong đó, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và 2 người bị xây xát nhẹ.

Hiện trường vụ sạt lở núi Bà Hỏa ở TP Quy Nhơn từ hơn 1 năm trước khiến 3 người đi đường bị thương

Tại hiện trường, nhiều tảng đá sau khi rơi xuống đã vỡ vụn, nằm ngổn ngang khiến giao thông qua khu vực bị ngưng trệ. Sau vụ sạt lở, các cơ quan chức năng đã rào chắn một chiều đường Nguyễn Tất Thành, không cho các phương tiện qua lại sát chân núi để đảm bảo an toàn.

Giải thích về lý do vì sao hơn 1 năm sau khi xảy ra sự cố mới có phương án khắc phục sạt lở núi Bà Hoả, ông Lê Ngọc An, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, cho biết trước đây, do TP Quy Nhơn loay hoay tính phương án lớn là bạt núi nên việc triển khai các bước rất lâu. "Vị trí này phải lấy rất nhiều ý kiến, thậm chí phải khoan thăm dò địa chất để phân tích vật liệu, các vấn đề liên quan đến địa chất. Sau khi có kết quả, UBND tỉnh Bình Định đã thống nhất phương án và đôn đốc TP Quy Nhơn sớm thực hiện", ông An nói.

