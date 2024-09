Sạt lở gây sập tường nhà dân ở Đà Lạt, nhiều người phải sơ tán

Khu vực bị sạt lở gây sập tường nhà dân ở phường 3, TP Đà Lạt. Ảnh: X.N

Chính quyền TP Đà Lạt cùng các đơn vị liên quan sáng nay khảo sát hiện trường sạt lở, gây sập tường nhà dân trên đường Hà Huy Tập, phường 3.

Trước đó, vào tối qua, taluy trên đường Bình An, phường 3, bất ngờ sạt lở. Khối lượng lớn đất đá tràn xuống, gây sập tường nhà của ông Nguyễn Văn Phước (nằm phía sau taluy) tại số 136 đường Hà Huy Tập.

Theo ông Phước, khi ấy trong nhà có 6 thành viên. Mọi người đang ngủ, thì bị đánh thức vì tiếng động. Ông Phước hốt hoảng phát hiện bức tường phía sau nhà đổ xuống do sạt lở, rồi đè lên cầu thang, nhà vệ sinh. “Chúng tôi tri hô rồi cùng tháo chạy ra ngoài. May mắn, cả gia đình đều an toàn”, ông Phúc nói và cho biết đã sang nhà người thân ở tạm.

Nhà dân hư hỏng sau sạt lở. Ảnh: X.N

Hôm nay, ông Phước quay trở lại nhà dọn dẹp, di dời tài sản ra ngoài. Còn tại hiện trường, taluy sạt lở nằm ngổn ngang. Đoạn taluy này được người dân dùng bạt trùm lên bờ đất để phòng ngừa, nhưng do mưa lâu ngày, đất ngấm no nước nên vẫn xảy ra sự cố.

Chính quyền địa phương đã phong tỏa điểm bị sạt lở, đồng thời di dời 5 hộ dân ra khỏi khu vực an toàn.

Chính quyền TP Đà Lạt di dời 5 hộ dân ra khỏi vị trí sạt lở có vách taluy cao, dựng đứng. Ảnh: X.N

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, TP Đà Lạt có mưa lớn kéo dài, khiến nước từ trên đồi cao dồn xuống, gây sạt lở đường hẻm phía sau số nhà 136. Khối đất khoảng 45m3 từ độ cao khoảng 15m đổ ập xuống phía sau nhà, gây sập tường nhà.

