Sáng nay, Bộ trưởng GD&ĐT giải trình về thi tốt nghiệp THPT, thiếu sách giáo khoa

Hôm nay (20/9), dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Nội dung giải trình tập trung vào công tác tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo vừa được Quốc hội thông qua như Luật Nhà giáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Ông Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: VP

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng sẽ giải trình về việc triển khai các nghị quyết gồm Nghị quyết 248 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 249 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.

Người đứng đầu ngành giáo dục còn trình bày về thực trạng đội ngũ, việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục, cùng chính sách thu hút nhà giáo tới vùng khó khăn.

Bộ trưởng cũng sẽ giải trình một số vấn đề khác như kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, văn hóa học đường, giáo dục toàn diện, phòng chống bạo lực học đường, sách giáo khoa.

Trước đó, vào hôm qua (19/9), Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026 - 2027.

Về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026 - 2027, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không được để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 9 năm 2026.