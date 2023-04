Sân bay Tân Sơn Nhất đón gần 127.000 khách trong ngày 28/4

Theo kế hoạch bay và phương án khai thác tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, hôm nay (28/4), lượng khách đi đạt hơn 72.000 người; số khách đến đạt gần 55.000 người.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, cao điểm phục vụ nghỉ lễ diễn ra từ 28/4 - 3/5, sân bay phục vụ 4.466 chuyến bay với tổng lượng khách đạt 755.910 người, trung bình mỗi ngày có hơn 126.000 khách qua sân bay. Trong đó, 1.380 chuyến bay quốc tế, 3.086 chuyến bay quốc nội, ngày cao nhất dự kiến khoảng 810 chuyến bay/ngày. Sản lượng hành khách tăng hơn 32% và chuyến bay tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2022.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết đã sẵn sàng các phương án phục vụ để đáp ứng lượng khách trong cao điểm kỳ nghỉ lễ. Theo đó, đơn vị đảm bảo trật tự, an ninh hàng không, tăng cường lực lượng và phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, giám sát chặt chẽ khu vực công cộng, tránh phá hoại gây uy hiếp an ninh an toàn tại Cảng. Bố trí lực lượng Đoàn Thanh niên Cảng tham gia hỗ trợ hành khách trong khung giờ cao điểm.

Làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, các hãng hàng không, công ty phục vụ mặt đất để đảm bảo khai thác. Chủ động rà soát cơ sở hạ tầng, quy trình, lập kế hoạch, xây dựng phương án cũng như các kịch bản đối phó với các tình huống bất thường.

Ngoài ra, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị đã rà soát, cam kết số lượng xe vận tải hành khách, lượt xe phục vụ theo đúng năng lực kinh doanh nhằm tăng chất lượng phục vụ, tiếp tục sử dụng bãi đệm taxi tạm trong dịp nghỉ lễ.

