SAGRI sai phạm nghiêm trọng thế nào mà khiến nhiều cán bộ vướng lao lý?

Chủ Nhật, ngày 12/07/2020 15:00 PM (GMT+7)

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV SAGRI có hàng loạt sai phạm trong chuyển nhượng đất, thực hiện các dự án, quản lý sử dụng nhà đất, hợp tác đầu tư và điều hành kinh doanh...

Nhiều cán bộ bị khởi tố, bắt tạm giam

Hôm qua (11/7), Bộ công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú do "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với 5 người là ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Trần Trọng Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng); Phan Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc; Trần Quốc Đạt - Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng và Lê Tấn Hòa - chuyên viên Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng.

Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm tại SAGRI.

Tất cả đều liên quan sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (SAGRI).

Trước đó, cũng liên quan đến sai phạm ở SAGRI, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Tấn Hùng - nguyên Tổng giám đốc; ông Vân Trọng Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; bà Nguyễn Thị Thúy - nguyên Kế toán trưởng và ông Nguyễn Thành Mỹ - nguyên Phó trưởng phòng KH-ĐT SAGRI. Ngoài ra, nhiều lãnh đạo SAGRI qua các thời kỳ cũng bị Thành ủy TP.HCM kỷ luật.

Vậy SAGRI sai phạm những gì mà khiến hàng loạt cán bộ vướng lao lý?

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại SAGRI

Theo thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra TP.HCM thì SAGRI có hàng loạt sai phạm trong chuyển nhượng đất, thực hiện các dự án, quản lý sử dụng nhà đất, hợp tác đầu tư và điều hành kinh doanh...

Cụ thể, theo Thanh tra TP, về chuyển nhượng đất tại huyện Phú Quốc (Kiên Giang), người đại diện vốn của SAGRI (hơn 26%) tại Công ty cổ phần lâm nghiệp Sài Gòn (Forimex) thực hiện biểu quyết việc chuyển nhượng tổng diện tích hơn 3,6ha tại xã Cửa Cạn trước khi có tờ trình báo cáo xin ý kiến hội đồng thành viên tổng công ty, là vi phạm Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, vi phạm hợp đồng thuê đất với Sở TN-MT tỉnh Kiên Giang. Giá chuyển nhượng ban đầu chỉ 280.000 đồng/m2, trong khi giá thị trường của khu vực này khoảng 3 triệu đồng/m2.

Trụ sở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra việc SAGRI và Công ty Bò sữa (thời điểm đó, công ty này trực thuộc SAGRI) sử dụng mặt bằng khu đất để góp vốn liên doanh là vi phạm Luật Đất đai 2013. Công ty Bò sữa bàn giao đất cho doanh nghiệp khác để hợp tác sản xuất nông nghiệp khi chưa được UBND TP chấp thuận giao đất, chưa thực hiện thủ tục thu hồi đất là vi phạm về mục đích sử dụng đất.

Công an khám xét nhà Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến

Kết luận thanh tra chỉ ra năm 2017, SAGRI đã thực hiện 24 gói thầu mua sắm với tổng giá trị hơn 2,7 tỷ đồng chưa đúng trình tự, thủ tục của luật Đấu thầu; thực hiện hợp đồng tổ chức sự kiện 20 năm thành lập tổng công ty với tổng trị giá 703 triệu đồng theo hình thức xét báo giá trực tiếp không đúng quy định.

SAGRI đã sử dụng vốn vay 150 tỷ đồng (mục đích bổ sung vốn lưu động) và 2 khoản vay với số tiền 131 tỷ đồng không đúng mục đích; chi hơn 4,5 tỷ đồng để trả lương năm 2016 và 2017 cho người lao động không đúng quy định…

Ngoài ra, Thanh tra TP còn phát hiện sai phạm trong vụ việc SAGRI chuyển nhượng lại dự án nhà ở Phước Long B (phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM). cho Tổng công ty CP Phong Phú (Công ty Phong Phú) vào năm 2016.

Cụ thể, SAGRI chuyển nhượng dự án khu nhà ở Phước Long B gần 37.000m2 cho Công ty Phong Phú với giá hơn 168 tỷ đồng (tương đương hơn 10,5 triệu đồng/m2). Mức giá này được Thanh tra TP xác định thấp hơn giá Công ty Phong Phú huy động vốn từ khách hàng 3 năm trước (gần 14 triệu đồng/m2) và thấp hơn giá chuyển nhượng của dự án liền kề (hơn 29 triệu đồng/m2).

Trong dự án này, SAGRI sử dụng 3,75ha đất hợp tác với giá trị vốn góp có tỷ lệ 28%, Công ty Phong Phú là 72%.

Bị can Lê Tấn Hùng (trái) và Nguyễn Thành Mỹ đã bị bắt năm 2019.

Kết luận thanh tra chỉ ra, SAGRI chuyển nhượng vốn góp (thực chất là chuyển quyền sử dụng đất tại dự án đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật) cho Công ty Phong Phú nhưng không qua đấu giá để xác định giá trị thị trường là vi phạm Nghị định 91/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Việc SAGRI không thuê thẩm định giá khi chuyển nhượng dự án cũng bị cho là vi phạm Nghị định 91/2015 của Chính phủ; ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Phong Phú trong việc phân chia lợi nhuận (tỷ lệ cố định mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh) là không đảm bảo quyền lợi cho SAGRI.

SAGRI cũng bị cho là báo cáo không trung thực khi đã ủy quyền cho Công ty Phong Phú tìm kiếm đối tác góp vốn, khách hàng mua nhà ở tại dự án (thực hiện phân lô bán nền từ năm 2012) nhưng 5 năm sau lại có văn bản gửi UBND TP cam kết "chưa huy động vốn". Việc này có khả năng gây thiệt hại cho SAGRI nếu không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn bị khởi tố vì liên quan đến sự việc SAGRI chuyển nhượng dự án nhà ở Phước Long B cho Công ty Phong Phú. Cụ thể, khi nhận được hồ sơ xin chuyển nhượng dự án của SAGRI, tháng 11/2017, ông Trần Trọng Tuấn lúc đó là Giám đốc Sở Xây dựng đã ký tờ trình gửi UBND TP khẳng định việc chuyển nhượng dự án đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP chấp thuận cho SAGRI chuyển nhượng dự án. Từ tờ trình của Sở Xây dựng, ông Trần Vĩnh Tuyến đã ký quyết định chấp thuận cho SAGRI chuyển nhượng dự án cho Công ty Phong Phú.

