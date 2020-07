Bí thư Thành ủy TP.HCM nói về việc một số cán bộ của TP bị khởi tố

Thứ Bảy, ngày 11/07/2020 21:04 PM (GMT+7)

Chiều 11-7, bên lề kỳ họp 20, HĐND TP.HCM khóa IX, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao đổi với báo chí về việc Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP Trần Trọng Tuấn và 3 cán bộ khác vừa bị khởi tố.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nói ông rất buồn trước sự việc nhiều cán bộ của TP vừa bị khởi tố. "Mỗi một kỷ luật của Đảng về cán bộ là rất đau xót. Cái này tôi đã nói nhiều lần" - Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết,

Trả lời thêm câu hỏi về việc nhiều cán bộ bị khởi tố có thể ảnh hưởng tới Đại hội Đảng bộ TP sắp tới, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết chuẩn bị cho đại hội là một quá trình dài nên việc này không ảnh hưởng gì.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết "Mỗi một kỷ luật của Đảng về cán bộ là rất đau xót!" Ảnh: Lê Vĩnh

Về tư cách Thành ủy viên của ông Trần Vĩnh Tuyến và Trần Trọng Tuấn, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết Ban Thường vụ Thành ủy cũng sẽ có một buổi họp sớm để bàn việc này để đảm bảo có nhân sự làm việc. "Tuy nhiên, mọi việc xử lý đều phải làm theo quy định của Đảng" - Bí thư nói.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố 5 bị can Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP; Trần Trọng Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP; Phan Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP; Trần Quốc Đạt, Phó trưởng phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng TP và Lê Tấn Hòa, chuyên viên Sở Xây dựng TP.

Cả 5 người này bị khởi tố để điều tra về dấu hiệu "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015. Trong đó ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; riêng ông Phan Trường Sơn, Trần Quốc Đạt và Lê Tấn Hòa bị tạm giam.

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam đã được VKSND Tối cao phê chuẩn. Cùng ngày, Bộ Công an và VKSND Tối cao đã thực hiện lệnh khám xét nhà 5 bị can này.

Nguồn: https://nld.com.vn/chinh-tri/bi-thu-thanh-uy-tp-hcm-noi-ve-viec-mot-so-can-bo-cua-tp-bi-khoi-to-...Nguồn: https://nld.com.vn/chinh-tri/bi-thu-thanh-uy-tp-hcm-noi-ve-viec-mot-so-can-bo-cua-tp-bi-khoi-to-2020071118390251.htm