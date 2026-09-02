Sạc điện thoại rồi đi đám giỗ, chủ nhà trở về thấy cửa hàng cháy rụi hoàn toàn

Ngày 2/9, Công an xã Vĩnh Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ cháy căn nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 13h40 ngày 1/9, người dân lưu thông qua khu vực kênh Đồng Năn, xã Vĩnh Bình, bất ngờ phát hiện lửa bùng lên tại một căn nhà ven kênh.

Thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà đi vắng, bên trong không có người và cửa ngoài được chốt.

Chủ nhà sạc điện thoại rồi đi ăn đám giổ, căn nhà bị thiêu rụi - Ảnh: KL

Căn nhà nằm gần một gia đình đang tổ chức tiệc. Phát hiện cháy, mọi người hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp Công an xã Vĩnh Bình và các đơn vị liên quan nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Tuy nhiên, do lửa bùng phát mạnh, toàn bộ căn nhà rộng khoảng 60m², có kết cấu bằng gỗ, mái tôn bị thiêu rụi, đổ sập.

Bên trong căn nhà chứa nhiều hàng hóa phục vụ việc kinh doanh tạp hóa. Nhiều bình gas cũng bị lửa tác động dẫn đến phát nổ, hư hỏng.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện UBND xã Vĩnh Bình cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với Công an xã khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại sau vụ cháy.

Theo báo cáo ban đầu, căn nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà ở kết hợp kinh doanh cửa hàng tạp hóa của ông N.V.T (SN 1963, ngụ ấp Hoà Thành).

Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện trong lúc sạc điện thoại, sau đó ngọn lửa bén sang các vật dụng xung quanh và nhanh chóng lan rộng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, các thành viên trong gia đình đã đi ăn đám giỗ trong xóm nên không có ai ở nhà và không xảy ra thương vong. Một thành viên trong gia đình xác nhận trước khi rời nhà đi ăn đám đã quên không rút dây sạc điện thoại.

Hiện trường vụ cháy rụi nhà ở kết hợp kinh doanh rộng 60m² - Ảnh: KL

Nhiều bình gas phát nổ khiến việc dập lửa trở nên khó hơn

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, thống kê cụ thể thiệt hại tài sản và xử lý vụ việc theo quy định.