Sà lan va vào mố cầu Ghềnh ở Đồng Nai, có người bị thương được đưa đi cấp cứu

Đến gần 12h ngày 6/3, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang phong tỏa, xử lý hiện trường sự cố sà lan chở hàng va vào cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai, có người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường sự cố sà lan va chạm vào gầm cầu Ghềnh. Ảnh: Bảo Phúc

Theo một số nhân chứng, hơn 10h cùng ngày, tàu chở hàng có tên Thành Đạt 06 chạy trên sông Đồng Nai. Khi đến khu vực đoạn sông thuộc khu vực phường Biên Hòa, phường Trấn Biên thì va vào mố cầu Ghềnh.

Phần mố cầu bị cong vẹo sau va chạm. Ảnh: Bảo Phúc

Cú va chạm khiến mặt cầu rung lắc, người đi xe máy bị té ngã. Có người bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tại hiện trường, sà lan dính chặt vào gầm cầu Ghềnh. Một số vật dụng trên tàu bị bể rớt xuống sàn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Biên Hòa, phường Trấn Biên cùng lực lượng CSGT, PCCC… có mặt tại hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông để khắc phục sự cố.