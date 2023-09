Quy trình thủ tục thay đổi, nhiều điểm đăng ký xe máy tại Hà Nội quá tải

Tại các điểm đăng ký xe máy ở các quận nội thành Hà Nội, trong đó có Công an Hoàng Mai, Công an Hà Đông, Công an Thanh Xuân… trong hai tuần qua, người dân phải xếp hàng, chờ đợi lâu để làm thủ tục đăng ký xe máy, xe điện 2 bánh.

Tại Đội đăng ký xe máy của Công an quận Hà Đông, Hoàng Mai một số người phải xếp hàng 2, 3 ngày mới làm được thủ tục cấp biển số.

Ghi nhận của PV Tiền Phong trong ngày 25/9, hiện các điểm đăng ký, cấp biển số xe máy tại công an các quận nội thành Hà Nội chỉ giải quyết được 40 - 50 hồ sơ/ngày; thay vì tiếp nhận, giải quyết được từ 70 - 100 biển xe máy, xe điện 2 bánh mỗi ngày như trước đó.

Nguyên nhân được lãnh đạo một số Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự công an các quận cho biết, do thủ tục đăng ký xe máy hiện nay được áp dụng quy định mới (Thông tư 24/2023/TT-Bộ Công an) nên có sự thay đổi so với trước, trong đó có việc bỏ quy định cà số khung, số máy, chuyển sang chụp, lưu bằng hình ảnh…

Cùng với đó, xe đến đăng ký cũng phải được chụp hình ảnh toàn bộ xe để lưu trữ

Việc thủ tục đăng ký xe máy chuyển từ cà số khung, số máy sang lưu bằng hình ảnh đã làm cho hệ thống mạng cấp biển số phải cần thời gian để xử lý thông tin, hình ảnh; nhiều lúc mạng internet không ổn định cũng làm “treo” cả hệ thống làm việc.

Việc áp dụng quy định mới trong đó có thêm việc lưu hình ảnh, thông tin xe (số khung, số máy) bằng hình ảnh dẫn đến việc xử lý mỗi trường hợp hồ sơ cần ít nhất 15 đến 20 phút, trong khi đó quy định cũ chỉ cần 10 phút.

Ngoài ra, đại diện Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự thuộc một số Công an quận trên địa bàn Hà Nội cho biết, thời điểm đầu năm học mới là thời gian có lượng hồ sơ đăng ký biển số xe máy, xe điện 2 bánh nhiều nhất trong năm. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến nhiều cơ sở đăng ký xe quá tải.

Để giảm quá tải, hiện các Đội CSGT đăng ký xe tại các quận nội thành Hà Nội phải làm thêm ca, thêm giờ, và kê cả bàn ra ngoài sân, cổng ra vào để đón tiếp, phân luồng xử lý công việc từ xa.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]