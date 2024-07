Quy định mới về việc chuyển hướng xe, lùi xe khi tham gia giao thông

Những nơi nào không được dừng, đỗ xe? Điều 19 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng quy định cụ thể về việc dừng, đỗ xe. Theo đó, luật nêu, dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của xe trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật hoặc hoạt động khác. Khi dừng xe không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái, trừ trường hợp rời khỏi vị trí lái để đóng, mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật nhưng phải sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. Đỗ xe là trạng thái đứng yên của xe không giới hạn thời gian. Khi đỗ xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được rời khỏi xe khi đã sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải đánh lái về phía lề đường, chèn bánh. Khoản 4, Điều 19 quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí: Bên trái đường một chiều; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi có tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, trừ những trường hợp tổ chức giao thông cho phép; gầm cầu vượt, trừ những nơi cho phép dừng xe, đỗ xe. Người điều khiển phương tiện cũng không được đỗ xe song song cùng chiều với một xe khác đang dừng, đỗ trên đường. Khi đỗ phải cách ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20m trên đường phố, dưới 40m trên đường có một làn xe cơ giới trên một chiều đường. Không được đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5m tính từ mép đường giao nhau; điểm đón, trả khách; trước cổng và trong phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào; tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới. Ngoài ra, không được đỗ trong phạm vi an toàn của đường sắt; che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông; trên đường dành riêng cho xe buýt, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; trên lòng đường, vỉa hè trái quy định của pháp luật.