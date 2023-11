Quốc hội thông qua 5 dự án luật trong tuần làm việc cuối của Kỳ họp này

Đặc biệt, tại kỳ họp này, QH cũng quyết định chưa thông qua hai dự luật là Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi). Với dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Thường vụ QH thấy rằng đây là dự án luật rất khó, phức tạp, có tính chất nhạy cảm, liên quan đến an ninh tài chính quốc gia, an ninh an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động kinh tế - xã hội. Chính vì vậy cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng trên cơ sở khoa học và thực tiễn để tránh trường hợp Luật sau khi ban hành nếu có bất cập sẽ gây nhiều tác động, nhất là đối với an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng và hoạt động kinh tế - xã hội. Còn với dự Luật Đất đai sửa đổi, Tổng Thư ký QH Bùi Văn Cường trong phiên họp sáng 22-11 thông tin đây là dự án luật có tính chất đặc biệt quan trọng, tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Do đó, các cơ quan cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm chất lượng tốt nhất trước khi trình QH thông qua. “Sau khi thống nhất với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ QH báo cáo QH cho phép điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ kỳ họp này sang kỳ họp gần nhất của QH” – ông Cường nói.